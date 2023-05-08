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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تعليم كفر الشيخ: ذوو الهمم يفوزون بالمركز الأول عربياً في الخطابة والشعر

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ

كرَّم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، أبطال مدرسة النور للمكفوفين، وهم الطالب أحمد فتياني مصطفى أبو سعدة بالمرحلة الإعدادية، لحصوله على المركز الأول على مستوى الوطن العربي، والطالب خالد محمود حجازي موسى بالمرحلة الثانوية لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة التحدث بالفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو.

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كما كرم وكيل الوزارة كلاً من السيد عيد أحمد عيد، موجه عام اللغة العربية، وعماد طلحة إبراهيم، معلم خبير صحافة مدرسية، ومصطفى رجب مصطفى، معلم أول رياضيات، لجهدهم المبذول في تدريب الطلاب وتأهيلهم للمسابقة.

كما وجه وكيل الوزارة الشكر لمديرة إدارة التربية الخاصة، رحاب رشاد سالم، مشيراً إلى أن نجاح هؤلاء الأبطال الذين رفعوا اسم مصر عالياً بمثابة وسام على صدر جميع العاملين بالتربية والتعليم بكفر الشيخ، مقدماً خالص الشكر والامتنان لأسرة الطلاب الفائزين متمنياً لهم دوام التوفيق والسعادة.

جدير بالذكر أن المسابقة تهدف إلى تنمية مهارات اللغة العربية لدى الطلاب، بوصفها لغة قومية تغرس الانتماء في نفوس الأبناء، وإحياء فن الخطابة المرتجلة التي تبنى الشخصية الفعالة، وتنشط مهارة اللغة العربية الفصحى، وشارك العديد من الدول العربية بالمسابقة منها سلطنة عمان والكويت والسعودية، وحمل أبناء تعليم كفر الشيخ شعلة المراكز الأولى.

الأول على مستوى الجمهورية الطلاب الفائزين العاملين بالتربية والتعليم اللغة العربية الفصحي الكويت والسعودية تعليم كفر الشيخ كفر الشيخ للغة العربية الفصحى

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