جامعة حلوان تعلن تفاصيل الالتحاق ببرنامج تأهيل المعلمين بكلية التكنولوجيا

أعلنت جامعة حلوان الشروط والمستندات المطلوبة للالتحاق بالدفعة السادسة ببرنامج تأهيل المعلمين بكلية التكنولوجيا والتعليم .
شروط التقديم
- أن يكون الدارس حاصلا على دبلوم المعاهد الصناعية أو دبلوم الثانوى الصناعى نظام الخمس سنوات أو ما يعادلها
- أن يكون الدارس من العاملين بالتعليم فى وزارة التربية و التعليم لمدة على تقل عن 3 سنوات متتالية
- سداد الرسوم و المصروفات كاملة
- مدة الدراسة لا تقل عن 7 فصول متتالية
المستندات المطلوبة للتقديم
1- المؤهل أصل و صورة
2- 6 صور شخصية
3- خطاب يفيد أن الدارس على رأس العمل حتى تاريخه
4- بيان حالة أصل و صورة
5- شهادة الجيش أصل و صورة
6- شهادة ميلاد أصل وصورة