جامعة حلوان تعلن تفاصيل الالتحاق ببرنامج تأهيل المعلمين بكلية التكنولوجيا

أعلنت جامعة حلوان الشروط والمستندات المطلوبة للالتحاق بالدفعة السادسة ببرنامج تأهيل المعلمين بكلية التكنولوجيا والتعليم .

شروط التقديم

أن يكون الدارس حاصلا على دبلوم المعاهد الصناعية أو دبلوم الثانوى الصناعى نظام الخمس سنوات أو ما يعادلها

أن يكون الدارس من العاملين بالتعليم فى وزارة التربية و التعليم لمدة على تقل عن 3 سنوات متتالية

سداد الرسوم و المصروفات كاملة

مدة الدراسة لا تقل عن 7 فصول متتالية

المستندات المطلوبة للتقديم

1- المؤهل أصل و صورة

2- 6 صور شخصية

3- خطاب يفيد أن الدارس على رأس العمل حتى تاريخه

4- بيان حالة أصل و صورة

5- شهادة الجيش أصل و صورة

6- شهادة ميلاد أصل وصورة