عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان: توفير خدمة التأمين الصحي الشامل لأعضاء نادي هيئة التدريس

الدكتور السيد قنديل
الدكتور السيد قنديل

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان تقديم كافة صور الدعم الخاصة بالرعاية الاجتماعية، وتوفير خدمة التأمين الصحي الشامل لجميع أعضاء نادي هيئة التدريس، ومناقشة إعداد حفل تكريم للمحالين على المعاش منذ عام 2020 وحتى الآن، لافتا إلى أهمية توفير مقرات للنادي بما يسمح للأعضاء وأسرهم تلقى الخدمات النادي، وكذلك تم التأكيد على توفير الجامعة لخدمة التأمين الصحي الشامل، وتقديم كافة الدعم للرعاية الاجتماعية لجميع أعضاء النادي وأسرهم، ومناقشة الإعداد لحفل تكريم المحالين على المعاش من ٢٠٢٠ حتى الآن.

txt

الثلاثاء.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن معايير الجودة

txt

جامعة حلوان: تسهيل عملية دخول الطلاب خلال فترة الامتحانات منعا للتكدس

وقال الدكتور السيد قنديل - خلال اجتماعه مع مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس - إن الجامعة مهتمة بضرورة تنظيم حفل لتكريم المتفوقين بالمراحل التعليمية المختلفة من أبناء أعضاء هيئة التدريس، ووعد بتوفير أماكن للمصيف ذات جودة عالية وبمساهمة تصل إلى ٣٠٪ من النادي،  كما تعهد بتقديم كل الدعم للنادي كى يليق بأعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان.

وخلال الإجتماع تم الوقوف دقيقة حداد على  روح الأستاذ الدكتور حازم فتح الله رئيس مجلس الإدارة الأسبق، كما قدم التهنئة إلى الدكتورة كوثر الموجي  بتوليها منصب رئيس مجلس إدارة النادي.
 

الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان جامعة حلوان التامين الصحي الشامل أعضاء هيئة التدريس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

480 جنيها.. هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

ازاي.. تعليق مثير من خالد الغندور عقب الإعلان عن عقوبات الزمالك

فاضل ساعات.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه لم تحدث منذ شهور

الترجي يوجه صدمة مدوية لعشاق الأهلي بشأن الجماهير

البانيه نزل 55 جنيها.. أسعار الدواجن تتراجع بقوة الآن بعد هبوط الأعلاف

السوبر الجديد.. بشرى سارة لعشاق الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

لا يصح لها الزواج بسبب مرضها| مفاجأة من العيار الثقيل يكشفها طليق زوجة حسن شاكوش

رضا عبدالعال يفجر مفاجأه بشأن انسحاب الأهلي أمام الزمالك في السوبر

ترشيحاتنا

نتنياهو وبن جفير.. خلافات تنذر بسقوط الحكومة الإسرائيلية

روسيا تستعد لاحتفالات ضخمة في عيد النصر

مدبولى للبنك الدولي: الحكومة ملتزمة بتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي

نموذج مشرف.. طبيب مصري يعالج المرضي والحالات الطارئة في السودان بالمجان

التعليم العالي: الدولة تسعى للاعتماد على البحث العلمي في التنمية

نتائج إيجابية في الاستقرار.. إيران تعلق على عودة سوريا للجامعة العربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير مناعة يفجر مفاجأة عن محظورات قبل الامتحانات | تفاصيل

نجوم الفن يحتفلون بحفل زفاف نجل المنتج هشام سليمان .. شاهد

بأقل مجهود .. طريقة عمل كفتة داود باشا

عجين مقلي| طريقة جديدة لغش الكاجو كشفها فيديو مُسرب.. شاهد

فيديو

يؤدي حركات احترافية.. والد عروسة يبهر الحضور برقصه في زفافها

عودة سوريا لأحضان الجامعة العربية

بيان عاجل من التموين حول سعر الخبز المدعم بعد زيادة السولار

برنامج شهير سبب المشكلة..تفاصيل جديدة يكشف عنها حما حسن شاكوش حول الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ