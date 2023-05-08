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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وسط حالة من الهدوء .. انتظام سير امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالبحيرة

تعليم البحيرة
تعليم البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على إستعداد جميع الإدارات التعليمية وجاهزية جميع اللجان لإستقبال أبنائنا الطلاب المتقدمين لإمتحانات الفصل الدراسي الثاني لمختلف مراحل التعليم.

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رفع 750 حالة إشغال طريق بنطاق 5 مراكز بالبحيرة

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إزالة 84 حالة تعد بمساحة 4595 م2 بنطاق 12 مركز بالبحيرة

  مشيرةً إلى أنه تم الإنتهاء من كافة التجهيزات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم بسهولة ويسر  وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب وإتباع إجراءات التأمين والسلامة لكامل اللجنة وخاصة الكنترولات وأماكن حفظ أوراق الأسئلة والإجابة وتوفير طفايات الحريق والتأكد من كفاءتها.

إنتظام سير امتحانات الفصل الدراسى الثانى  بمحافظة البحيرة
إنتظام سير امتحانات الفصل الدراسى الثانى  بالبحيرة
إنتظام سير امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالبحيرة

كما صرح يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن طلاب  الصف الاول الاعدادي البالغ عددهم 150555 طالب وطالبة أدوا امتحاناتهم اليوم في مادتى العلوم واللغة الانجليزية كما ادى طلاب الصف الثاني الاعدادي البالغ عددهم128401 طالب وطالبة امتحاناتهم اليوم في مادتى الهندسه والتربية الفنية

كما أدى 39331 طالب وطالبة بالصف الاول الثانوي امتحانهم اليوم في مادة الفيزياء بينما أدى 34276 طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي امتحاناتهم اليوم في مادة اللغة العربية و تمكن جميع الطلاب المستهدفين اللذين حضروا الامتحانات من الدخول والتسجيل على المنصة الالكترونيه بنسبة تمكن بلغت 100%ولم يتم رصد أي شكاوى أو معوقات ولم تتلقى غرفة العمليات اى شكاوى سواء من الطلبة أو الملاحظين أو أولياء الأمور.


وشدد على تكثيف أعمال المتابعة والمرور الميدانى على المدارس واللجان بنطاق الإدارات التعليمية للتأكد من استقرارها  وانتظامها والالتزام بكافة الضوابط واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات والتصدى بكل حزم لكافة صور الغش داخل اللجان ومنع اجهزة المحمول واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتتقدم نهال بلبع ووكيل وزارة التربية والتعليم لأبنائنا الطلاب بخالص الأمنيات بالنجاح والتوفيق وتحقيق أمنياتهم وأهدافهم وتكليل مجهوداتهم بالنجاح والتفوق.

البحيرة التربية والتعليم بالبحيرة الفصل الدراسي الثاني الصف الأول الثانوى الصف الاول الاعدادي طلاب الصف الثاني مادة اللغة العربية مادة الفيزياء وكيل وزارة التربية والتعليم

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