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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيسة المفوضية الأوروبية تزور كييف غدا

رئيسة المفوضية الأوروبية
رئيسة المفوضية الأوروبية

تعتزم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين زيارة العاصمة الأوكرانية كييف، غدًا الثلاثاء لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي إريك مامر، اليوم "الاثنين" إن "الزيارة ستركز على جميع أبعاد علاقاتنا مع أوكرانيا" ، مؤكدا "دعم الاتحاد الأوروبي الثابت للبلاد".

وأضاف مامر للصحفيين: "هذه الزيارة ستتم في يوم أوروبا"، في إشارة إلى الاحتفال السنوي بالوحدة الأوروبية.

وأضاف: "في هذا السياق ، نرحب ترحيبا حارا بإعلان الرئيس زيلينسكي أن 9 مايو سيحتفل من الآن فصاعدا بيوم أوروبا في أوكرانيا."

وتعد هذه الزيارة هي الخامسة التي تزور فيها فون دير لاين العاصمة الأوكرانية منذ الغزو الروسي الشامل للبلاد في فبراير من العام الماضي.

تتم مثل هذه الزيارات إلى كييف التي تتعرض لضربات صاروخية روسية متكررة، وسط إجراءات أمنية مشددة ولم يذكر مامر مزيدًا من التفاصيل.

كان الاتحاد الأوروبي أدان غزو روسيا لجارتها، الحليف الغربي ، وفرض سلسلة من حزم العقوبات على المسؤولين الروس والشركات المتورطة في المجهود الحربي.

كما تنسق بروكسل الجهود المشتركة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإنتاج وشحن الذخيرة إلى القوات الأوكرانية قبل هجوم متوقع لاستعادة الأراضي التي استولت عليها القوات الروسية.

رئيسة المفوضية الأوروبية

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