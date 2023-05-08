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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع عنصر شديد الخطورة في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

المضبوطات
المضبوطات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة - محكوم عليه بالإعدام فى جناية "قتل عمد" وسبق إتهامه فى عدد 4 قضايا ما بين "سلاح – خطف وضرب" ) بمسكن بدائرة مركز شرطة أسيوط بمديرية أمن أسيوط.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه ولدى إستشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن مصرعه ، وعُثر بحوزته على (بندقية آلية - 6 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - طبنجة - 15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,850 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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