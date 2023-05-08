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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الاعتماد والرقابة : السياحة العلاجية كنز للدخل القومي

صدى البلد

قال الدكتور احمد طه ، رئيس هيئة الاعتماد  والرقابة الصحية ، إحدى هيئات التأمين الصحية  ، إن من أبرز مهام الهيئة الرقابة علي جودة الخدمات المقدمة بما يليق بالمواطن  المصري وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم أفضل الخدمات للمصريين دون تمييز . 

 وأضاف طه ، خلال لقاء صحفي له ، إن مصر بها العديد من الكنوز الهامة التي يعاد اكتشافه خلال السنوات الماضية ، ومن أبرزها ملف السياحة العلاجية الذي أصبح علي رأس أولويات  الهيئة لما يقدمه لمصر من دخل قومي كبير لغاية مشيراً إلي أن الدولة المصرية بها العديد من المقومات التي تجعلها في مصاف الدولة في ملف السياحة العلاجية . 

 

وأشار طه إلي ان  هيئة الإعتماد والرقابة ، تسعي بالتعاون مع باقي هيئات التأمين الصحي ،  من خلال التكاتف والتكامل إلي إنجاز ملف التأمين الصحي الشامل بشكل جيد وفقاً لخطوات ثابتة.

موضحاً إلي ان هذا المشروع القومي حلم  يتحقق علي أرض الواقع بفضل الدعم السياسي الكبير  وإصرار القائمين عليه  علي ان يصل إلي محطته النهائية بكافة المحافظات . 

 

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