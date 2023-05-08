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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الأمير تشارلز يرقص مع سامية جمال.. حقيقة صورة أثارت الجدل

صورة قديمة للأمير
صورة قديمة للأمير تشارلز 1978

حصدت صورة بالأبيض والأسود نشرت على صفحات مصرية على مواقع التواصل الاجتماعي مئات المشاركات والتعليقات، حيث ادعى ناشروها أنها للراقصة المصرية سامية جمال وهي ترقص إلى جانب الملك تشارلز حين كان أميراً وقتها.

حقيقة صورة  الملك تشارلز مع سامية جمال

زار الملك تشارلز حين كان أميرا، مصر أكثر من مرة، لكن لم يُصادف وجوده في ملهى ليلي، وعبر تتبع مصدر الصورة، نشرت وكالة فرانس برس في 27 أكتوبر 2022، حقيقة هذه الصورة.

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وأوضحت عبر تتبع الصورة أن هذا الادعاء غير صحيح، فالسيدة الظاهرة في الصورة هي مغنية فرقة "ذا ثري درجيز" البريطانية شيلا فيرجسون، وقد التقطت الصورة خلال حفل خيري في بريطانيا عام 1978.

يظهر في الصورة الأمير تشارلز، وعلى حين أن المرأة تشبه الراقصة سامية جمال، إلا أنها في الواقع المغنية شيلا فيرغسون.

ومع ذلك، حصدت المنشورات الكاذبة مئات المشاركات والتعليقات والمشاركات على مواقع التواصل من المغرمين بالأمير تشارلز الذين أُخِذوا بالخدعة.

وبالفعل يمكن العثور على صور مشابهة في موقع وكالة "جيتي" للصور (1 و2)، وجاء في التعليق المرافق لهذه الصور "الأمير تشارلز بعد اعتلائه المسرح إلى جانب فرقة The Three Degrees الأمريكية خلال حملة لجمع التبرعات الخيرية في إيستبورن في يوليو 1978".

ومع ذلك، حصدت المنشورات الكاذبة مئات المشاركات والتعليقات والمشاركات على مواقع التواصل من محبي الأمير تشارلز الذين وقعوا في الخدعة.

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فرقة ذا ثري درجيز 

فرقة "ذا ثري درجيز" هي فرقة موسيقى أمريكية سول وآر أند بي تأسست في عام 1970. وهي مكونة من ثلاث مغنيات رئيسيات هن: إيفيلين تشانبلين، فيليس ستراك، ولين ساتون.

 

لقد حققت الفرقة نجاحًا كبيرًا في السبعينيات وأصدرت العديد من الأغاني الناجحة مثل "When will I see you again" و "Dirty Ol 'Man" و "Givin 'Up, Givin' In". كما تعاونت الفرقة مع العديد من الفنانين الكبار مثل مايكل جاكسون ودايانا روس وإيلتون جون.

 

تتميز أغاني "ذا ثري درجيز" بأصواتهن الجميلة المتناغمة والموسيقى المرحة. لطالما كن إحدى أهم الفرق النسائية في فترة السبعينات. على الرغم من تراجع شعبيتها في وقت لاحق ، إلا أنها ما زالت تؤدي الحفلات وتسجل الأغاني حتى اليوم.

الامير تشارلز مع سامية جمال تشارلز وسامية جمال

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