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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الملك تشارلز يشيد باحتفالات تتويجه على العرش

صدى البلد

وجه الملك تشارلز، الشكر للقائمين على حفل تتويجه، كما شكر مغنيين شاركا في الحفل الذي أُقيم على شرفه بقلعة وندسور، حسبما نقلت "رويترز".

وبلغت الاحتفالات أوجها يوم الأحد في “حفل التتويج” الذي شارك فيه مغنون بينهم ليونيل ريتشي وكيتي بيري أمام أفراد العائلة المالكة وجمهور بلغ 20 ألفا في قلعة وندسور غربي لندن.

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وقاطع تشارلز وكاميلا المغنيين ريتشي وبيري وهما ينقلان تجربتهما في العطلة الأسبوعية في البرنامج التلفزيوني (أميركان أيدول)، والمغنيان عضوان بلجنة تحكيم البرنامج.

وبعد عطلة نهاية أسبوع مليئة بالحفلات والاحتفالات، يشهد يوم الاثنين، الذي يوافق عطلة رسمية في بريطانيا بمناسبة التتويج، تكاتف آلاف المنظمات من برنامج تطوعي.

ومن المتوقع أن يشارك أفراد من العائلة المالكة ورئيس الوزراء ريشي سوناك وزعيم المعارضة في فعاليات  “المساعدة الكبيرة” في أنحاء البلاد.

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