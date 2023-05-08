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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هواوي تنشئ شركة Huawei Kunling لدعم التحول الرقمي للمؤسسات

Huawei Kunling
Huawei Kunling

كشفت شركة  هواوي  Huawei الصينية الرائدة في مجال الأجهزة الإلكترونية عن علامتها التجارية الفرعية وهي شركة Huawei Kunling ، والتي تم تصميمها لتلبية احتياجات مختلف تماما عن تصنيع الهواتف الذكية. 

وفقا لتقرير من موقع gizmochina في مؤتمر عقدته الشركة في بلدها الأم، أعلنت أن شركة Huawei Kunling ستتعاون وستركز على تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بحلول التحول الرقمي وبالتالي بهذه الخطوة تدعم هواوي وجودها في الأسواق العالمية وفي مجال بعيد عن الهواتف الذكية، وهو القطاع الأساسي الذي حقق شهرتها، وبنى اسمها.

Huawei Kunling

تهدف  Huawei Kunling إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على الرقمنة من خلال تزويدها بمنتجات مرنة وحلول ذكية لتحقيق ذلك ، ستطلق Huawei Kunling أكثر من 70 منتجًا حصريًا لسوق التوزيع. 

ستشمل منتجات هواوي  للشركات منتجات أجهزة استشعار ذكية مثل كاميرات مدعمة بالذكاء الاصطناعي ، وأجهزة استشعار الألياف الضوئية ، والأجهزة اللوحية التعاونية ، وغيرها من المنتجات التي تعمل بالمستشعرات والذكاء الاصطناعي. 

تستهدف العلامة التجارية الفرعية Huawei Kunling مكاتب SOHO والفنادق والعقارات التجارية ومحلات السوبر ماركت بالتجزئة وتأمين العقارات والمؤسسات بكل مكاتبها.

صرح وانغ تاو ، المدير التنفيذي لشركة Huawei ، أن شركة Huawei Kunling ستوفر منتجات مرنة وحلول ذكية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الرقمنة بأسهل وأبسط الطرق. بالإضافة إلى ذلك ، ستقدم الشركة منصة إلكترونية يمكن من خلالها إتمام عمليات الشراء والتداول شاملة لتمكين المعاملات الرقمية الكاملة ولتسهيل التعامل مع العملاء.

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علاوة على كل ما سبق، أصدرت هواوي أيضًا خدمات الواي فاي من الجيل السادس Huawei Soho Wi-Fi 6 Campus Hummingbird Suite ، وبالتالي هي أول شركة في العالم اقدم Wi-Fi 6 في الصناعة مما يجعل العملاء يستمتعون بتنزيلات فيديو عالية الدقة مع مؤتمرات فيديو بجودة وسرعة لا مثيل لها، وتغطية كاملة لأي حدث مباشر.

بشكل عام ، يُظهر إطلاق Huawei Kunling و Soho Wi-Fi 6 Campus Hummingbird Suite التزام العلامة التجارة الفرعية الجديدة بتقديم أحدث الحلول المبتكرة لعملائها وسعيها الدائم للتطوير من نفسها لدعم التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة.

هواوي Huawei Huawei Kunling التحول الرقمي

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