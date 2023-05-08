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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

الأعمال المصريين: غياب دعم وتحفيز القطاع الخاص أكبر تحديات الاستثمارات الأجنبية المباشرة

صدى البلد

قال محمد عادل حسني عضو جمعية رجال الأعمال المصريين انه يجب ان نتخذ خطوات جادة نحو تشجيع رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار في مصر ، لافتا الى ان الحوار الوطنى فرصة لتقارب الرؤى السياسية والاقتصادية لجذب روؤس الاموال الاجنبية والمحلية 

واضاف حسنى فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد"  إن مناخ الاستثمار في مصر جاذب للمستثمرين نظراً لتوافر الفرص غير المحدودة والمتنوعة في الصناعة والزراعة والتصدير بجانب الموقع الجغرافي وحجم السوق الضخم والمؤهل لنفاذ الصادرات إلي مختلف دول العالم.

واضاف، لدينا الثقة الكاملة في أن هذه الفرص الاستثمارية المتاحة تمنحنا القدرة علي تجاوز مختلف التحديات الظاهرة والمعروفة وايضا حلولها معروفة، ويبقي أن 

وأكد أن مناخ الأعمال في مصر يتمتع بمقومات عديدة من طاقات بشرية ووفرة الأراضي والطاقة المتنوعة وهو ما يمثل فرص للتصنيع والتصدير وعمل قاعدة إنتاجية ضخمة تحد من الاستيراد وتحقق طفرة في أرقام التصدير.

وقال إن القطاع الخاص يقف خلف القيادة السياسية ونستطيع مع منظمات المجتمع المدني وتكاتف الشعب المصري تجاوز أية تحديات أو أزمات مستقبلية.

وأشار حسنى الى ان تحديات الاستثمار عديدة تتلخص فى عدم وضوح السياسة النقدية والمالية فى السوق المحلى ، بالإضافة الى عدم الترويج للفرص الاستثمارية محليا وطرح ذات الفرص بالمشروعات القومية امام المستثمر الاجنبى بشكل فعال ، تغير الاسعار وصعوبة استيراد وتوافر الخامات الإنتاجية ، تضارب القوانين الاقتصادية فيما بينها فى كثير من الأحيان، صعوبة اصدار التراخيص وكثرة اجراءات اصدار الأوراق الازمة للمشروع ، عدم وجود رؤية واضحة لتحفيز القطاع الخاص نحو ضخ المزيد من الاستثمارات لزيادة الناتج المحلي الإجمالي باعتباره مؤشر قوي علي قدرتنا على تجاوز التحديات الاقتصادية الصعبة

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