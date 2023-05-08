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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية .. إجراء عاجل من التعليم بسبب مخاطر "المخدرات"

السعودية
السعودية

أطلقت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، مبادرة “حماية”، لرفع مستوى الوعي والحصانة الاجتماعية بمخاطر المخدرات، والتوعية بأضرار المؤثرات العقلية، وتعزيز المهارات الحياتية لدى المتدربين.

وتستهدف المبادرة 96.942 من المتدربين والمتدربات وأعضاء هيئة التدريب في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حيث تتضمن عقد العديد من اللقاءات التعريفية.

وتأتي مبادرة “حماية” ضمن جهود وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية للتوعية والوقاية بأضرار المخدرات، والتي تشتمل على تسع مبادرات توعوية تنفّذها الوزارة في هذا المجال.

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وتهدف مبادرة “حماية”، للإسهام في مكافحة المخدرات، والعمل على نشر الثقافة التوعوية بمخاطرها، إلى جانب تنفيذ البرامج الوقائية من المخدرات والمؤثرات العقلية بأنواعها من خلال العمل التوعوي المشترك.

كما تهدف إلي الحد من آثارها على الفرد والمجتمع، وإيجاد بيئة تعليمية مناسبة، وتعزيز القيم والأخلاق الحميدة والسلوك الإيجابي للطلبة.

المملكة العربية السعودية السعودية التعليم

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