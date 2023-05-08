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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

معرض الرياض للسفر 2023.. أكبر حدث لقطاعي السفر والسياحة في السعودية

معرض الرياض للسفر
معرض الرياض للسفر 2023

يستعد معرض الرياض للسفر 2023، المعرض الرائد في صناعة السفر في المملكة العربية السعودية، لاستقبال 30 ألف زائر متوقع لتجربة عرض مذهل يضم أكثر من 150 عارضًا.

من المقرر عقد أكبر حدث للترويج السياحي المحلي والخارجي في المملكة العربية السعودية تحديداً في ساحة ذي أرينا غرينادا( مكان وساحة لاستضافة المعارض والمؤتمرات)  في الرياض في الفترة من 22 مايو إلى 24 مايو 2023 ، للعام الثالث عشر على التوالي.

سيشمل حدث هذا العام جناحًا مخصصًا لتجارة السفر ووسائل الإعلام، مما يوفر للعارضين فرصًا ثمينة لاستضافة الندوات والمؤتمرات الصحفية، و سيتواجد أكثر من 150 عارضًا يمثلون أكثر من 35 دولة ، بما في ذلك 30 جناحًا وطنيًا وإقليميًا ، وسيشيدون أرضية العرض التي تم توسيعها بنسبة 30 ٪ مقارنة بنسخة 2022.

أعرب بندر الجريني ، المدير العام لتنظيم المعارض والمؤتمرات قائلاً: "في العام الماضي، شارك في معرض الرياض للسفر 129 عارضًا بحضور 24,957 زائرًا ، بزيادة قدرها 20٪ مقارنة بعام 2019 طبعة هذا العام ، نتوقع أن يتجاوز عدد العارضين 150 عارضًا ، وعدد الزائرين 30.000 ".

وأضاف الجريني: "عامًا بعد عام ، شهدنا نموًا إيجابيًا ثابتًا في عدد المشاركين والعارضين والحضور في معرض الرياض للسفر، ومع تزايد سفر المواطنين السعوديين محليًا وخارجيًا ، فإن الفرص التي يوفرها معرض الرياض للسفر محليًا وخارجيًا للوجهات ، ومقدمو خدمات الضيافة، وغيرها من الشركات ذات الصلة بالسياحة للتواصل المباشر مع كبار محترفي السفر والمسافرين في المملكة لم تكن أكثر أهمية من أي وقت مضى ".

معرض الرياض للسفر مفتوح لمحترفي السفر وعامة الناس الذين يبحثون عن معلومات عن الوجهة والصفقات الخاصة.

ستتاح لزوار نسخة 2023 الفرصة للتفاعل مباشرة مع مختلف الهيئات السياحية والفنادق وشركات الطيران ووكلاء السفر من جميع أنحاء العالم و ستمثل منطقة الخليج العربي المعرض بقوة ، بما في ذلك الأجنحة التي ترعاها الهيئة الملكية للعلا ، و"أمالا" للسياحة ، وهيئة السياحة القطرية ، وطيران ناس ، والرياض للسفر والسياحة ، وغيرها.

كما أكدت الأجنحة الوطنية ، بما في ذلك أجنحة موريشيوس ومالطا والأردن والفلبين وسريلانكا وتركيا وأذربيجان وترنافا وجمهورية التشيك ، من بين آخرين ، حضورها.

يستضيف معرض الرياض للسفر 2023 برعاية عدة شركاء ومن بين هؤلاء هيئة السياحة القطرية كشريك استراتيجي ، و مجلس السياحة الأذربيجاني كراعٍ أول، وجمهورية التشيك ، والهيئة الملكية للعلا ، هيئة الترويج السياحي في موريشيوس كرعاة ذهبيين.

بالإضافة إلى ذلك ستكون طيران ناس بمثابة الناقل الرسمي ، وللمرة الأولى ، سيقدم معرض هذا العام "سانت بطرسبرغ"( هي مدينة روسية تقع على دلتا نهر نيفا) كشريك ذهبي و فور سيزنس للسياجة بجورجيا و"الميشيني" كشريكين فضيين.

 

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