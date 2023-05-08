عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الهجرة": نحرص على الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج لتقديم يد العون للمجتمع

صدى البلد

أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سها جندي، أن الوزارة دائما تضع نصب أعينها الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج، إلى جانب التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل على تقديم الدعم والخدمات تحت مظلة استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

جاء ذلك في تصريح للوزيرة عقب توقيع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون مع مؤسسة "مصر بلا مرض" للرعاية الصحية بهدف إدماج الأطباء المصريين بالخارج في دعم جهود الدولة لتقديم خدمات صحية للمواطنين بالمحافظات والقرى الأكثر احتياجًا في إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين "مراكب النجاة" و"حياة كريمة".

وأكدت الوزيرة سها جندي، أن الوزارة تتواصل مع المصريين أصحاب الخبرة والكفاءات بالخارج لتقديم يد العون والمساعدة للمجتمع بكافة الصور الممكنة، بما يساعد على نهوضه في كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية.

وأضافت أن مؤسسة "مصر بلا مرض" تعد إحدى المؤسسات المهمة التي تعمل على الأرض وتسعى لدمج الأطباء المصريين بالخارج في العمل الخيري المصري، تتمتع بخبرة في إدارة وتنفيذ البرامج والمشروعات الصحية، مؤكدة الحرص على التعاون مع المؤسسة بهدف توحيد الجهود وتحقيق الاستفادة المثلى من خبرات أبناء الوطن بالخارج وتوظيفها في العديد من المبادرات البناءة والأنشطة الهادفة لخدمة المجتمع المصري، التي تعمل عليها الوزارة، وهذه المرة تقديم خدمات صحية وقائية وعلاجية لجميع فئات المجتمع في كافة محافظات الجمهورية.

وفي السياق ذاته، قالت رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر بلا مرض"، الدكتورة لمياء كمال، إن المؤسسة تستهدف من خلال البروتوكول المشترك مع وزارة الهجرة تقديم الدعم الطبي بالمجان من خلال تيسير القوافل الطبية والعيادات المتنقلة الخاصة بالمؤسسة بالفاعليات التي يتم الاتفاق عليها مع الوزارة، وتوفير الطاقم الطبي وإعداد برامج توعية طبية بالمجان للقرى والمحافظات للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وكذلك توفير الأدوية والمستهلكات اللازمة أثناء إقامة الأنشطة دون مقابل لغير القادرين.

وأضافت رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر بلا مرض" أن التعاون مع وزارة الهجرة يمثل أهمية وإضافة كبيرة لتقديم التسهيلات المطلوبة أمام المؤسسة كي تستطيع تنفيذ برامجها بشكل ميسر وكذلك الوصول للفئات المستهدفة، بجانب دعوة الأطباء والشباب المصريين بالخارج للمشاركة في البرامج التي ستعمل عليها المؤسسة بالتعاون والتنسيق مع الوزارة خلال المرحلة الجديدة من التعاون.

وقد وقع البروتوكول في مقر الوزارة كل من عماد سوريال مساعد وزيرة الهجرة للشئون المالية والإدارية، والدكتورة لمياء كمال رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر بلا مرض".
 

وزيرة الهجرة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر بلا مرض وزارة الدولة للهجرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتشتمت واتسبّيت| قصة صورة وضعت لاعب الأهلي في مرمى غضب الجماهير.. تفاصيل

السوبر الجديد.. بشرى سارة لعشاق الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

لو دا محصلش هعتزل | تصريح ناري من نجم الزمالك لهذا السبب

أمطار ورياح .. تحذير عاجل من الأرصاد

إجراء عاجل من الأهلي تجاه حسين الشحات| تفاصيل

أخبار الأهلي| تجديد عقد الشحات.. تخفيض عقوبة كهربا.. والسوبر بدون عقوبات

سيتكبدون خسائر فادحة| تحذيرات للمتعاملين بالدولار في السوق السوداء ومؤشرات تراجع "الأخضر"

الزمالك اليوم.. حسم مصير 5 نجوم.. وبشرى سارة في السوبر المصري

ترشيحاتنا

بسبب نظام كييف.. إعلان عاجل من روسيا بشأن موكب النصر

لتصديره إلى أوروبا.. مصر توافق على بناء خط أنابيب إسرائيلي للغاز الطبيعي

حقيقة وجود أوفر برايس على الأجهزة الكهربائية.. فيديو

زوجة حسن شاكوش تتخذ إجراءات تصعيدية ضد مطرب المهرجانات.. تفاصيل

1.1 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك دمياط خلال إبريل 2023

بحضور بوتين.. الكرملين يكشف استعدادات روسيا لموكب النصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها الحموضة.. علامات مبكرة للإصابة بسرطان المريء

أغلقت فتحة الفستان..شاهد دنيا سمير غانم باطلالة تكلفتها فوق ال 30 الف جنيه

في زيارتها مستشفى بروك بـ السيدة زينب| قصة حمار تعاطفت معه ملكة بريطانيا

مئة ومائة جنيه.. سبب وجود نسختين من ورقة الـ100 جنيه في مصر

فيديو

هددوني بابني.. ميار الببلاوي تبرئ وفاء مكي من تعذيب خادمتيها بعد 23 عاما

رد الحكومة على البنك الدولي | و30 نقطة تثبت قوة الاقتصاد المصري ..فيديو

3 سبائك لمرة واحدة.. ضوابط استيراد الذهب بدون جمارك

مرضها يمنعها من الزواج ومش هقدر أقول سبب الانفصال.. تصريحات صادمة لطليق زوجة حسن شاكوش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ