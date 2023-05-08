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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. إجراء عاجل من صحة مكة استعدادا لموسم الحج

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

أعلنت الشئون الصحية بـ مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، اليوم "الإثنين"، عن تنفيذ تجربة فرضية وقائية بمقر إدارة الأزمات والكوارث الصحية تزامنا مع اقتراب موسم الحج.

وأوضحت الشئون الصحية بـ مكة المكرمة، أن التجربة كانت بقيادة مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، ومشاركة القياديين من الشؤون الصحية والتجمع الصحي.

وأضافت أنه تم تنفيذها بحضور ممثلي مركز عمليات الصحة العامة بديوان الوزارة وهيئة الصحة العامة وفريق وكالة الصحة العامة وهيئة الهلال الأحمر السعودي.

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وأشارت إلي أنه تم تنفيذ التجربة ضمن خطة مركز عمليات الصحة العامة بديوان الوزارة، للوقوف على الاستعدادات والجاهزية لطوارئ الصحة العامة، تزامنا مع اقتراب موسم الحج.

المملكة المملكة العربية السعودية السعودية موسم الحج الحج

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