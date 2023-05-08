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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الغربية .. مصادرة 10 آلاف عبوة مكملات غذائية مهربة وغير صالحة للاستخدام

حملة رقابية بالغربية
حملة رقابية بالغربية

ضبطت مديرية التموين بالغربية بالتنسيق مع فرع هيئة الدواء المصرية، 10 ألاف عبوة مكملات غذائية، مهربة من الجمارك وغير صالحة للاستخدام داخل مخزن بطنطا، قبل بيعها فى الأسواق.

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وكان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية قد قاد حملة بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، وضمت ياسر مراد مدير إدارة تموين طنطا، ومسئولى ومفتشى الرقابة التموينية بطنطا، وتم خلالها ضبط 10650 عبوة مكملات غذائية مهربة من الجمارك وغير صالحة للاستخدام داخل مخزن غير مرخص بطنطا.

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وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.

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