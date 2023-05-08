عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يدعو وزير الشباب والرياضة لحضور افتتاح بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد

صدى البلد

وجه النادي الأهلي الدعوة إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لحضور حفل افتتاح بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد «رجال وسيدات»، المقرر إقامتها في السادسة مساء غد الثلاثاء بصالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.

يحضر حفل الافتتاح الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومنصورو أريمو رئيس الاتحاد الإفريقي، ومسؤولو الاتحاد المصري لليد.

وعقدت اللجنة العليا المنظمة للبطولة، برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، اجتماعًا مطولًا اليوم بحضور رؤساء اللجان، من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بحفل الافتتاح، الذي يتضمن عددًا من المفاجآت.

واطمأنت اللجنة العليا أيضًا على الترتيبات الخاصة بتدريبات الفرق المشاركة وكافة الأمور المتعلقة بالإقامة والانتقالات. ووجهت اللجنة بضرورة توفير كافة طلبات الفرق المشاركة.

وكانت صالة الأمير عبد الله الفيصل استضافت مباراة نهائي كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك، حيث توج الأحمر باللقب للمرة الثالثة في تاريخه، وحجز مقعده في بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب».

النادي الأهلي أشرف صبحي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية رجال وسيدات صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتشتمت واتسبّيت| قصة صورة وضعت لاعب الأهلي في مرمى غضب الجماهير.. تفاصيل

السوبر الجديد.. بشرى سارة لعشاق الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

أمطار ورياح .. تحذير عاجل من الأرصاد

لو دا محصلش هعتزل | تصريح ناري من نجم الزمالك لهذا السبب

عقب ظهوره المفاجئ.. قصة 216 ساعة اختفاء للاعب إنبي| وهذا لغز زوجته والسائق

أخبار الأهلي| تجديد عقد الشحات.. تخفيض عقوبة كهربا.. والسوبر بدون عقوبات

إجراء عاجل من الأهلي تجاه حسين الشحات| تفاصيل

الزمالك اليوم.. حسم مصير 5 نجوم.. وبشرى سارة في السوبر المصري

ترشيحاتنا

الأردن يوجه ضربات جوية في جنوب سوريا .. ما القصة؟

الرئيس السيسي يستجيب لـ عزة مصطفى ويوجه بعلاج الطفلة حلا مريضة السكر

تسجيلات صوتية ضده.. مفاجأة جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته.. فيديو

أنشيلوتي: مباراتنا أمام مانشستر سيتي لن تكون خاصة بـ هالاند فقط

توزيع أموال دافعي الضرائب.. هجوم واسع علي رئيسة المفوضية الأوروبية بسبب زيلينسكي

بالأرقام.. إحصائيات رسمية تلخص منظومة امتحانات الدبلومات الفنية 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها الحموضة.. علامات مبكرة للإصابة بسرطان المريء

أغلقت فتحة الفستان..شاهد دنيا سمير غانم باطلالة تكلفتها فوق ال 30 الف جنيه

في زيارتها مستشفى بروك بـ السيدة زينب| قصة حمار تعاطفت معه ملكة بريطانيا

مئة ومائة جنيه.. سبب وجود نسختين من ورقة الـ100 جنيه في مصر

فيديو

هددوني بابني.. ميار الببلاوي تبرئ وفاء مكي من تعذيب خادمتيها بعد 23 عاما

رد الحكومة على البنك الدولي | و30 نقطة تثبت قوة الاقتصاد المصري ..فيديو

3 سبائك لمرة واحدة.. ضوابط استيراد الذهب بدون جمارك

مرضها يمنعها من الزواج ومش هقدر أقول سبب الانفصال.. تصريحات صادمة لطليق زوجة حسن شاكوش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ