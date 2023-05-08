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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غدا .. معهد إعداد القادة ينظم البرنامج التدريبي لأعضاء البعثات والمهمات العلمية

معهد اعداد القادة
معهد اعداد القادة

ينظم غدا معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، البرنامج التدريبى لأعضاء البعثات والمهمات العلمية، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد.

ويأتي ذلك تأكيدا على الدور الحيوى لمعهد إعداد القادة وانطلاقا من الدور الكبير الذى يحققه أعضاء هيئة التدريس بالجامعات فى تحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبه أكد الدكتور كريم همام مدير المعهد أن هذا البرنامج التدريبي يستهدف تزويد المبعوثين بالمهارات والمعارف الأساسية اللازمة لهم لتمثيل مصر بالخارج تمثيلا مشرفا، كما تهدف الى تعريف المشاركين بحقوقهم وواجباتهم كأعضاء بعثات علمية خارجية.

أوضح همام أن الخطة الاستراتيجية لمعهد إعداد القادة تسهم في تحقيق رؤية مصر 2030، وذلك من خلال بناء الشخصية والعمل على تنمية المهارات وتعميق الانتماء الوطنى.

ويستهدف التدريب التوعية بمهارات الاتيكيت والمراسم والبروتوكول، ومحاربة الشائعات والأفكار الهدامة والمتطرفة، التي تهدد المُعتقدات الدينية والموروثات الثقافية والمجتمعية الأصيلة للشعب المصري، ومواجهة القيم الدخيلة عليه، والتعرف على الحقوق العلمية والمالية لأعضاء البعثات، كما يستهدف البرنامج تزويد المشاركين بالمهارات الشخصية ومهارات القيادة، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من المحاضرات العلمية والثقافية .

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