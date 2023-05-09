دعاء صلاة الفجر لفك الكرب وقضاء الدين مستجاب.. أدركه بـ 13 كلمة

يكثر البحث عن دعاء صلاة الفجر لفك الكرب وقضاء الدين مستجاب، خاصة مع دخول وقت صلاة الفجر، وما جعله الله جل وعلا لهذا الوقت من عظيم الفضل، فـ الفجر، هو وقت مشهود من قبل الحق سبحانه وتعالى تتنزل فيه الملائكة.

دعاء صلاة الفجر لفك الكرب

ودعاء صلاة الفجر لفك الكرب وقضاء الدين مستجاب.. لذا يمكن إدراكه بالذكر والدعاء والصلاة، يقول الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، في بيان دعاء لإذهاب الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال، إن من فضل الله عز وجل علينا أن جعل لنا في السنة المشرفة علاجا لما يعترينا من الأمور التي تضايق المسلم في حياته.

ومن ذلك ما ورد ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن علاج الأمور السابقة وذلك : أن تردد الذكر الآتي في هذا الحديث : روى البخاري عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة : إلتمس غلاما من غلمانكم يخدمني. فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل . فكنت أسمعه يكثر أن يقول (اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال) الحديث البخاري كتاب الأطعمة باب الحيس رقم 5109 .

ولفت إلى أن الهم لما يتصور من المكروه الحالي والحزن لما وقع منه في الماضي، والكسل التثاقل عن الأمر، الجبن ضد الشجاعة وهو الخوف والجزع من ملاقاة العدو، ضلع الدين ثقله وشدته، وغلبة الرجال قهرهم، موضحا أن هذا الدعاء له فائدة عظيمة لمن واظب عليه للنجاة من كل هذه الأشياء التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم .

ويتضح ذلك مما رواه أبو داود عن أبي سعيد قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة. فقال يا أبا أمامة : مالي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال هموم لزمتني وديون يا رسول الله. قال : ألا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قال : قلت بلى يا رسول الله. قال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت (اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال). قال: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. سنن أبي داوط أبواب الوتر باب في الاستعاذة رقم 1552 وسكت عنه أبو داود .

أورد المنذري في الترغيب عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها .قالوا إذا نكثر . قال الله أكثر ) . رواه أحمد والبزار وأبو يعلى بأسانيد جيدة والحاكم وقال صحيح الإسناد. انظر الترغيب كتاب الدعاء .



دعاء صلاة الفجر لفك الكرب وقضاء الدين مستجاب

اللهمَّ مالِكَ المُلْكِ تؤتي المُلكَ مَن تشاءُ وتنزِعُ المُلْكَ ممَّن تشاءُ وتُعِزُّ مَن تشاءُ وتُذِلُّ مَن تشاءُ بيدِك الخيرُ إنَّك على كلِّ شيءٍ قديرٌ تولِجُ اللَّيلَ في النَّهارِ وتولِجُ النَّهارَ في اللَّيلِ وتُخْرِجُ الحيَّ مِنَ الميَّتِ وتُخْرِجُ الميَّتَ مِنَ الحيِّ وترزُقُ مَن تشاءُ بغيرِ حسابٍ رحمنُ الدُّنيا والآخرةِ ورحيمُهما تُعطي منهما مَن تشاءُ وتمنَعُ مَن تشاءُ ارحَمْني رحمةً تُغْنيني بها عن رحمةِ مَن سِواك .

اللهم اكشف عني كل بلوى، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة، أغثني، أدعوك دعاء من اشتدت به فاقته، وضعُفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر.

دعاء الفجر اللهم ارحمني وأغثني، والطف بي ، وتداركني بإغاثتك، اللهم بك ملاذي، اللهم أتوسل إليك باسمك الواحد، والفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عني ما أمسيت فيه، وأصبحت فيه، حتى لا يخامر خاطري وأوهامي غبار الخوف من غيرك، ولا يشغلني أثر الرجاء من سواك، أجرني، أجرني، أجرني، يا الله.

اللهم يا كاشف الغم والهموم، ومفرج الكرب العظيم ، ويا من إذا أراد شيئًا يقول له: كُن فيكون، رباه رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها.

روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الفجر والمغرب: اللهم أجرني من النار سبع مرات

حسبي الله، لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.. سبع مرات

اللهم عافني في بدني، وعافني في سمعي، وعافني في بصري، لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، لا إله إلا أنت.. ثلاث مرات

أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.. ثلاث مرات

اللهم صل على سيدنا محمد.. عشر مرات

اللهم إني أسألك علمًا نافعًا، ورزقًا طيبًا، وعملاً متقبلاً، إذا أصبح

يا حي يا قيوم، برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين

رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولاً.