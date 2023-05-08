اِلحق احجز.. منافذ بيع طلبات الأضاحي

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن كيفية حجز طلبات الاضاحي، التي يقدمها قطاع الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الأيام المقبلة، لإعلان موعد تقديم طلبات حجز الأضاحي من منافذ الوزارة، بين عجول وخراف بلدي، متوفرة فى جميع مزارع الوزارة المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ويستطيع الراغبون حجز ما يحتاجون من الأضاحي من خلال موعد الحجز الذي سيعلن خلال الأيام المقبلة في مديريات هيئة الإصلاح الزراعي أو من خلال المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف للبحوث الزراعية بمحافظة الجيزة، وجميع أفرع المركز بمحافظات المنوفية، والفيوم، والشرقية، بجانب أفرع الجمعيات التعاونية للثروة الحيوانية.

منافذ حجز أضحية العيد الكبير

- مزرعة جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج. - مزرعة البوصيلي بمحافظة البحيرة. - مزرعة صفط بمحافظة الجيزة. - مزرعة طامية بمحافظة الفيوم. - مزرعة المطاعنة بمحافظة قنا. - محطات البحوث ببهتيم بمحافظة القليوبية. - محطات البحوث بمحافظة الإسماعيلية. - مزرعة النظم الزراعية شرق الإسماعيلية. - مقر وزارة الزراعة بالدقي. - كلية الزراعة بالجيزة. - منفذ جزيرة الشعير بمحافظة القليوبية. - مشتل قها بمحافظة القليوبية. - مزارع وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ. - مزارع وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية «مشتل كفر الجمام».

وتعلن سنويا وزارة الزراعة عن طرح جميع الأوزان من أضاحي العيد، بين خراف وجميع أنواع العجول سواء جاموسي أو بقري، بأسعار أقل من أسعار الأضاحي المتوفرة حاليا فى الأسواق، بحيث تكون متاحة قبل عيد الأضحى، في جميع منافذ وزارة الزراعة، البالغة عددها 187 منفذا بـ18 محافظة.