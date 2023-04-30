أخبار التعليم| قرار وزاري عاجل بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 .. تعرف على مواعيد عيد الأضحي ووقفة عرفات

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

عميد زراعة عين شمس يزف بشرى سارة لطلاب الكلية

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إن الخطة التي وضعتها القيادة السياسية يقضي باستقرار الوطن عبر الزراعة، لأن الزراعة هي الأمن الغذائي، وصلب الأمن القومي المصري .

رئيس جامعة المنوفية يتابع العمل بمستشفى الطوارئ ويتفقد أعمال التحديثات

أجري الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية جولة تفقدية و ذلك في إطار المتابعات المستمرة لتفقد سير و إنتظام العمل في مستشفى الطوارئ، و ذلك للتأكد من توافر الأدوية و المستلزمات الطبية و تواجد جميع الأطقم الطبية و العاملين و أفراد الأمن المكلفين بأعمال النوبتجيات.

إنشاءات وتوسعات.. ننشر أبرز انجازات تطوير المنظومة التعليمية بمحافظة شمال سيناء

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميا، استعرضت خلاله جهودها فى مجال تطوير المنظومة التعليمية والتوسع في المدارس بمحافظة شمال سيناء ، وذلك فى إطار احتفالات محافظة شمال سيناء بعيدها القومي والذكرى الـ٤١ لعيد تحرير سيناء.

مجلس جامعة الزقازيق يوافق على تعيين 63 عضو هيئة تدريس بمختلف الكليات

ترأس الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق اجتماع مجلس الجامعة الدوري رقم ( ٥٦٣ ) لشهر إبريل ٢٠٢٣، بحضور الدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعادل فيكتور الأمين العام للجامعة ،وعمداء ووكلاء الكليات .

61 يوما تفصلنا عنه.. تعرف على مواعيد عيد الأضحي 2023 ووقفة عرفات

مواعيد عيد الأضحي 2023 أو “العيد الكبير” هو السؤال الذي يبحث عنه الجميع الآن بعد انتهاء إجازة العيد وعودة العمل في جميع المجالات مرة آخرى بعد أن قضى العاملون فترة إجازة طويلة جعلتهم غير مستعدين في العودة للعمل ولذلك اصبحوا يبحثون عن مواعيد وقفة عيد الأضحي 2023، حتي يحصلوا علي إجازة مثل إجازة عيد الفطر المبارك التي انقضت سريعاً.

وزير التعليم يعلن 10 قرارات حاسمة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023|تفاصيل جديدة

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعات مع مديرى الإدارات التعليمية بمحافظة شمال سيناء، في ختام زيارته للمحافظة، بحضور اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وحمزة رضوان مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

إضافة أنشطة جديدة لتعليم تلاميذ المرحلة الابتدائية رموز الكتابة الهيروغليفية

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مجموعات الدعم التى تم تنفيذها في المدارس هذا العام تتم لصالح الطالب، والمعلم.

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا عاجلا بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 .

وزير التعليم : امتحان الثانوية العامة 2023 يتضمن أسئلة اختياريًا من متعدد

أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الأسئلة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة لهذا العام ستتضمن أسئلة اختياري من متعدد بنسبة ٨٥% بينما الأسئلة المقالية لن تزيد عن نسبة ١٥%، مضيفًا أن الامتحان تتم فى صورة بابل شيت، ويتم التصحيح إلكترونيًا.

امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2023 |منع الموبايل بلجانها والنتيجة بالدرجات

امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2023 ، يبحث جميع اولياء الامور عن اخبارها بشكل واسع على مختلف محركات البحث الموجودة على شبكة الانترنت.

عميد علوم عين شمس: نتوسع في البرامج التطبيقية لخدمة أهداف التنمية المستدامة

قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، إن كلية العلوم تنفرد ببعض البرامج التى تدعم خطة وتوجهات الدولة بالتوسع في البرامج التعليمية التطبيقية وبما يخدم أهداف التنمية المستدامة.

تعرف على سر تسمية بدر شوال بـ "قمر الحليب"

تتزين سماء مصر يوم الجمعة القادمة بظهور قمر مايو "بدر شوال"، والمعروف بـ قمر الحليب، في مشهد ساحر حيث تكون اطلة القمر في ذلك اليوم ساحرة وجميلة، ويمر القمر بمراحله المختلفة أثناء دورانه حول الأرض كل شهر، وبجانب ذلك تتغير اسماء أوجه القمر كل شهر فى مختلف الحضارات والثقافات.