عميد علوم عين شمس: نتوسع في البرامج التطبيقية لخدمة أهداف التنمية المستدامة

قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، إن كلية العلوم تنفرد ببعض البرامج التى تدعم خطة وتوجهات الدولة بالتوسع في البرامج التعليمية التطبيقية وبما يخدم أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف عميد علوم عين شمس، فى تصريحات لـ صدي البلد ، أن هذه البرامج المتميزة تتيح للطلاب فرصة دراسة العلوم الحديثة التي تواكب أحدث ما وصل إليه العلم في مجالات عدة مما يفتح لهم آفاق جديدة وفرص عمل متميزة.

أكد محمد رجاء، استحداث برامج دراسية لخدمة قطاع الصناعة، ودراسة احتياجات سوق العمل الأوروبى من العمالة المصرية .

وتقدم كلية علوم عين شمس سبعة برامج متميزة بمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة للعام الجامعي 2023/2024وهى برامج جيوفيزياء البترول - التكنولوچيا الحيوية التطبيقية - برنامج المواد وعلوم النانو - الميكروبيوچيا التطبيقية والتحليلية - صحة البيئة وادارتها - الكيمياء الصناعية - كيمياء البترول والغاز حيث يسمح برامج چيوفيزياء البترول - المواد وعلوم النانو - الكيمياء الصناعية - كيمياء البترول والغاز بالقيد للحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة شعبة علمى ( رياضة - علوم) او ما يعادلها، بينما يسمح برامج التكنولوچيا الحيوية التطبيقية -الميكروبيوچيا التطبيقية والتحليلية - صحة البيئة وادارتها ان يكون الطالب حاصلاً على الثانوية شعبة علمى علوم.

أوضح عميد علوم عين شمس، أنه لابد من توافر عدة شروط في البرامج الجديدة بالكليات لتصل إلى مستويات عالمية تتواكب مع وظائف المستقبل، مع مراعاة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة ودعم احتياجات الدولة بما يتيح القدرة على مواجهة تحديات المستقبل .