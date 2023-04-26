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تعليم

نتائج امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني بزراعة عين شمس بعد إجازة العيد

عميد زراعة عين شمس
عميد زراعة عين شمس

قال الدكتور  أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس ، إننا انتهينا من إجراء امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الثاني، موضحًا أنها انتهت في هدوء تام دون أي معوقات أو رصد أي حالة غش .

 

موعد إعلان نتائج امتحانات الميدتيرم لطلاب زراعة عين شمس

وأضاف الدكتور أحمد جلال ،  أن نتائج امتحانات الميدتيرم سوف تظهر للطلاب بعد عيد الفطر المبارك  تباعًا بعد انتهاء كل أستاذ مسؤول عن تصحيح ومراجعة مادته فقط، مؤكدًا أنها من المقرر إعلانها للطلاب بعد أسبوعين دون وجود أية مشاكل.

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وأشار عميد الكلية إلى، أن أسئلة امتحانات الميدتيرم جاءت متنوعة واستطاع عدد كبير من الطلاب الحل بطريقة جيدة للغاية دون رصد أي حالات غش أو شغب، متابعًا: نسبة حضور الطلاب كانت مرتفعة بالرغم من أننا في شهر رمضان.

 

وأوضح الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بـ جامعة عين شمس، أن  الدراسة مستمرة بوضعها الطبيعي بعد إجازة عيد  الفطر المبارك   دون توقف إطلاقًا وسط إجراءات احترازية مشددة ووقائية، حفاظًا على صحة وسلامة جميع الطلاب.

زراعة جامعة عين شمس كلية زراعة جامعة عين شمس إجراء امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الثاني

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