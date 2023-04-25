إقامة مشروعات عملاقة بالمدينة الطبية بجامعة عين شمس للارتقاء بخدمة المرضى.. تفاصيل

المدينة الطبية بجامعة عين شمس مشروع طموح تسعى من خلاله الجامعة ومستشفياتها لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى، خصوصا أنها تشمل 11 مشروعا، فى مقدمتها مشروع الأسوار والبوابات لمنع التكدس، وحديقة الوايلى، وحديقة عرب المحمدى أكبر الحدائق حيث تم إنجاز 80٪ منها، وحديقة سكن الأطباء، ومشروع حديقة الدمرداش.

وقالت الدكتورة سامية عبده، نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس، رئيس وحدة مكافحة العدوى، إن الجامعة تسعي للانتهاء في أقرب وقت من إقامة مدينة طبية متكاملة بمستشفيات جامعة عين شمس، والانتهاء من جميع الانشاءات الخاصة بها، وأعمال التطوير للمستشفيات القائمة لتقدم خدماتها لملايين المرضى سنويا .

وأشارت إلي أن المدينة تشمل ايضا مستشفى جراحات الأطفال التى يتم العمل فيها حاليا، فضلا عن مشروع الواجهات وهو مشروع الغرض منه توحيد شكل الواجهات لمبانى المدينة الطبية وتم تسليم تصاميم عدد 4 واجهات مبانٍ تم البدء فى تنفيذها.

وأضافت أن أهم مشروع فى المدينة الطبية هو مستشفى الطوارئ الجديدة وتكلفته التقديرية حوالى 700 مليون جنيه بالاضافة إلي مشروع بنك الدم الجديد بتكلفة تقديرية 155 مليون جنيها، وعيادات الدمرداش بتكلفة تقديرية 151 مليون جنيها، ومشروع مبنى المناظير.

وتابعت ان المدينة الطبية تتضمن مستشفى جديد مكونة من دور أرضي وعدد 7 أدوار، وتبلغ إجمالى عدد الأسرة 252 سريرا بينهم 154 إقامة و63 سرير رعاية مركزة، وستتضمن المستشفى عدة أقسام فى مقدمتها قسم الاستقبال والطوارئ ويضم 16 سرير بينهم 2 غرفة عزل و2 غرفة جراحة و7 سرير إنعاش و7 غرف علاجية، بالإضافة إلى قسم السموم والذى سيضم 22 سرير سموم وغرفة علاج للتداخلات البسيطة.

ومن بين الأقسام المخطط أن تتضمنها المستشفى الجديدة، قسم طوارئ السموم وسيضم 4 أسرة ملاحظة، وقسم الأشعة وسيتضمن الأشعة الخاصة بعلاج الأوعية الدموية والأورام، وعدد 2 أشعة مقطعية، و3 سونار.

وأشارت إلى أنه من المخطط أن تتضمن مستشفى الطوارئ الجديدة، قسم معامل يتضمن معمل سموم ومعمل كروماتوجرافى وبنك دم، فضلا عن قسم إقامة المرضى والذى سيتضمن 132 سريرا.

وأضافت أن مستشفى الطوارئ الجديدة بجامعة عين شمس، مخطط لها أن تتضمن أيضا 8 غرف عمليات و20 سرير تحضير وإفاقة، وسيتم تجهيز المستشفى بالكامل على أعلى مستوى لخدمة المرضى وتوفير كافة سبل الرعاية لهم.

وأوضحت أن تطوير منطقة المستشفيات الخاصة بجامعة عين شمس ، جاء بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وإعادة تخطيطها بالكامل، وذلك في إطار انشاء المدينة الطبية لجامعة عين شمس، مع توفير المخصصات المالية اللازمة لهذا المشروع الحيوي الذي سيخدم الآلاف من المرضى، وكذلك تطوير المحاور الرئيسية الخاصة بمنطقة وميدان العباسية للقضاء على الكثافات المرورية بها وتيسير حركة التنقل على طلاب الجامعة وكذلك المواطنين.