قرار عاجل من وزير التعليم بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا عاجلا بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 .

قرر وزير التربية والتعليم والتعلمي الفني، تأمين جميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 تأميناً كاملاً لمنع الغش.

كما شدد وزير التربية والتعليم والتعلمي الفني، على الحرص على تهيئة لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 لراحة الطلاب أثناء تأدية الامتحانات.

وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة عاجلة لـ الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 دعاهم خلالها للالتزام بالاجتهاد فى المذاكرة مؤكدا أن الوزارة تعمل لما هو فى صالح ابنائها الطلاب.

وكان قد قام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، بزيارة إلى محافظة شمال سيناء، وذلك في إطار احتفال المحافظة بعيدها القومي الـ٤١، حيث كان في استقباله اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية وحمزة رضوان مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعات مع مديرى الإدارات التعليمية بمحافظة شمال سيناء، وذلك في ختام زيارته للمحافظة، بحضور اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وحمزة رضوان مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.