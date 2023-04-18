عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر جدول امتحان نهاية العام الدراسي للشهادة الإعدادية للعام 2022-2023 بالمنيا

جدول امتحانات الشهادة
جدول امتحانات الشهادة الاعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا جدول امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2022-2023 " عام - لغات - رياضي" حيث تبدأ الامتحان يوم السبت الموافق 20 مايو وتنتهي الخميس 25 مايو المقبل.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في المنيا

ففي يوم السبت 20 مايو يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والخط والاملاء " ساعتان ونصف " ويوم الأحد 21 مايو يؤدي الطلاب امتحان مادتى الهندسة " ساعتان" والتربية الدينية" ساعه ونصف " ويوم الاثنين 22 مايو يؤدي الطلاب امتحان مادتى اللغة الأجنبية " ساعتان" ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات " ساعة" والثلاثاء 23 مايو يؤدي الطلاب امتحان مادتى الجبر والاحصاء " ساعتان" ومادة التربية الفنية " ساعتان" 
ويوم الأربعاء 24 مايو يؤدي الطلاب امتحان مادتى الدراسات الاجتماعية " ساعتان" والمستوى الرفيع لمادة اللغة الفرنسية " ساعه ونصف" والمستوى الرفيع لمادة اللغة الألمانية " ساعه ونصف" ويوم الخميس 25 مايو يؤدي الطلاب امتحان مادتى العلوم " ساعتان" ومادة مستوى رفيع لغة انجليزيه للغات " ساعتان " ورياضي للمدارس الرياضية " ساعه".

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في المنيا

على ان يعفى طلاب المنازل من امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات النظري وان يخصص 20 دقيقه من زمن إجابة اللغة العربية للإملاء.

 

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية
جدول امتحانات الشهادة الاعدادية
امتحانات مديرية التربية والتعليم الشهادة الإعدادية اللغة العربية امتحانات الشهادة الاعدادية 2022-2023 جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في المنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

360 انخفاضا لـ الجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن وعيار21 بالمصنعية

الطن نزل 3 آلاف جنيه.. مفاجأة سارة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

تحذيرات من الأرصاد| تفاصيل التحول المفاجئ في الطقس.. وموعد المنخفض الجوي

عاجل.. غلق جميع مقرات حزب النهضة في تونس بعد القبض على الغنوشي

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

الزمالك يطلب عودة حارس المرمى من رحلة الاحتراف.. تفاصيل

هل يتم تقليل عدد أيام العطلات الرسمية والإجازات؟ مفاجأة تنتظر الموظفين

قرارات صادمة.. شوبير: اتحاد الكرة أبلغ الأهلي والزمالك بالعقوبات رسميا

موضوعات متعلقة

في ليلة القدر.. آلاف المصلين يصلون التهجد بمساجد المنيا.. صور

ترشيحاتنا

قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لسجناء بمناسبة عيدي الفطر وتحرير سيناء

الإعدام لـ 8 أشخاص جندوا معتقلين داخل السجون لصالح داعش بالعراق

السيسي يدعو لمصر.. ومطلب عاجل لشيخ الأزهر|3 مشاهد من احتفالية ليلة القدر

البلطي 70 جنيهاً والجمبري 300.. أسعار السمك استعداداً لعيد الفطر المبارك| فيديو

مهيب عبدالهادي يكشف أسباب إيقاف كهربا 12 مباراة

أول قرار من النادي الأهلي عقب عقوبة كهربا وايقافه 12 مباراة.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج وفيلر.. نجمات يظهرن عيوب بشرتهن بلون شاحب في مسلسلات رمضان

مسلسل كامل العدد طرح القضية|بعد الطلاق.. كيف تقنعي أطفالك بالزواج مرة أخرى؟

9% فقط من الأشخاص يعثرون على سيارة مخفية في صورة الوهم البصري.. شاهد

بقايا طاقم أسنان غريب يثير ذهول رواد شاطئ بأمريكا.. اعرف السر

فيديو

هنقدم الساعة ولا هنأخرها.. التفاصيل الكاملة لموعد تطبيق التوقيت الصيفي رسميا

رسائل الرئيس السيسي خلال حفل ليلة القدر وكلمة شيخ الأزهر

الأرصاد في تحذير عاجل: أتربة وحرارة تقترب من الـ40

اكتشاف أيادٍ بشرية مقطوعة ومدفونة أسفل قصر في الضبعة .. ما قصتها ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ