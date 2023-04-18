ننشر جدول امتحان نهاية العام الدراسي للشهادة الإعدادية للعام 2022-2023 بالمنيا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا جدول امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2022-2023 " عام - لغات - رياضي" حيث تبدأ الامتحان يوم السبت الموافق 20 مايو وتنتهي الخميس 25 مايو المقبل.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في المنيا

ففي يوم السبت 20 مايو يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والخط والاملاء " ساعتان ونصف " ويوم الأحد 21 مايو يؤدي الطلاب امتحان مادتى الهندسة " ساعتان" والتربية الدينية" ساعه ونصف " ويوم الاثنين 22 مايو يؤدي الطلاب امتحان مادتى اللغة الأجنبية " ساعتان" ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات " ساعة" والثلاثاء 23 مايو يؤدي الطلاب امتحان مادتى الجبر والاحصاء " ساعتان" ومادة التربية الفنية " ساعتان"

ويوم الأربعاء 24 مايو يؤدي الطلاب امتحان مادتى الدراسات الاجتماعية " ساعتان" والمستوى الرفيع لمادة اللغة الفرنسية " ساعه ونصف" والمستوى الرفيع لمادة اللغة الألمانية " ساعه ونصف" ويوم الخميس 25 مايو يؤدي الطلاب امتحان مادتى العلوم " ساعتان" ومادة مستوى رفيع لغة انجليزيه للغات " ساعتان " ورياضي للمدارس الرياضية " ساعه".

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في المنيا

على ان يعفى طلاب المنازل من امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات النظري وان يخصص 20 دقيقه من زمن إجابة اللغة العربية للإملاء.