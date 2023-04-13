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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، جدول الفصل الدراسي الثاني لامتحانات شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي الصف الثالث الإعدادي «الرسمي العام - الرسمي للغات».

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ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم الأربعاء الموافق 17 مايو المقبل، بمادتي اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية، وتنتهي يوم  الإثنين 22 مايو المقبل.

جاء ذلك عقب اعتماد الجدول من محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، الذي وجه مديري الإدارات التعليمية بالاستعداد والتجهيز لامتحانات الشهادة الإعدادية.

جدول الشهادة الإعدادية 
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