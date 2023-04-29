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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم يعلن 10 قرارات حاسمة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023|تفاصيل جديدة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعات مع مديرى الإدارات التعليمية بمحافظة شمال سيناء، في ختام زيارته للمحافظة، بحضور اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وحمزة رضوان مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وفى مستهل اللقاء، رحب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالحضور، مشيدا بدورهم والجهود التى يبذولها من أجل انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمحافظة.

وخلال اللقاء، استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جهود الوزارة في تطوير المنظومة التعليمية بالمحافظة وأبرز الاجراءات الخاصة بامتحانات نهاية العام الدراسى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، حيث أكد أنه بالنسبة لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 تقرر الاتي :

  • ستتضمن أسئلة اختيار من متعدد بنسبة ٨٥%
  • الأسئلة المقالية لن تزيد عن نسبة ١٥%
  • تعقد امتحانات الثانوية العامة 2023  فى صورة بابل شيت
  • سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 إلكترونيًا.
  • امتحانات الثانوية العامة 2023 ستركز على نواتج التعلم
  • أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستكون واضحة ومحددة
  • سيتم تشكيل لجنة من 10 خبراء لمراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 إلكترونياً
  • لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 يتم تحديد أماكنها من خلال اللجنة الخاصة بالامتحانات والمديريات التعليمية
  • الوزارة وضعت عددا من الاجراءات والضوابط المشددة لمنع الغش في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023
  • منع استخدام أي وسائل مساعدة للغش في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023
  • تم وضع كاميرات مراقبة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 لرصد أى محاولات للغش وإيقافها قبل أن تتم ، وكل هذا لصالح الطلاب وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

 

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الاحصاء

 

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

 

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية


الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء - الجغرافيا

 

اجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

 

الاحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء - التاريخ

 

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

 

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى

 

الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا - التفاضل - علم النفس

 

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

 

الخميس 13 يوليو 2023 : الاحياء - الجبر - الفلسفة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023
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