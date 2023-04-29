وزير التعليم يعلن 10 قرارات حاسمة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023|تفاصيل جديدة

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعات مع مديرى الإدارات التعليمية بمحافظة شمال سيناء، في ختام زيارته للمحافظة، بحضور اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وحمزة رضوان مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وفى مستهل اللقاء، رحب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالحضور، مشيدا بدورهم والجهود التى يبذولها من أجل انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمحافظة.

وخلال اللقاء، استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جهود الوزارة في تطوير المنظومة التعليمية بالمحافظة وأبرز الاجراءات الخاصة بامتحانات نهاية العام الدراسى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، حيث أكد أنه بالنسبة لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 تقرر الاتي :

ستتضمن أسئلة اختيار من متعدد بنسبة ٨٥%

الأسئلة المقالية لن تزيد عن نسبة ١٥%

تعقد امتحانات الثانوية العامة 2023 فى صورة بابل شيت

سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 إلكترونيًا.

امتحانات الثانوية العامة 2023 ستركز على نواتج التعلم

أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستكون واضحة ومحددة

سيتم تشكيل لجنة من 10 خبراء لمراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 إلكترونياً

لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 يتم تحديد أماكنها من خلال اللجنة الخاصة بالامتحانات والمديريات التعليمية

الوزارة وضعت عددا من الاجراءات والضوابط المشددة لمنع الغش في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

منع استخدام أي وسائل مساعدة للغش في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

تم وضع كاميرات مراقبة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 لرصد أى محاولات للغش وإيقافها قبل أن تتم ، وكل هذا لصالح الطلاب وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الاحصاء

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية



الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء - الجغرافيا

اجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الاحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء - التاريخ

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى

الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا - التفاضل - علم النفس

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

الخميس 13 يوليو 2023 : الاحياء - الجبر - الفلسفة