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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إتاحة قبول اعتذارات المعلمين عن الملاحظة في امتحانات الإعدادية 2023 بهذه الضوابط

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت مديريات التربية والتعليم ، بشرى سارة لجميع المنتدبين لأعمال الملاحظة في امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 “الترم الثاني”.

حيث كشفت مديريات التربية والتعليم ، عن قواعد قبول اعتذارات المعلمين المنتدبين لأعمال الملاحظة عن المشاركة في امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 “الترم الثاني” .

وتمثلت قواعد اعتذار الملاحظين عن امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في الحالات الآتية :

  • عند تكليف الزوج والزوجة يتم قبول اعتذار أحدهما.
  • وجود مانع حتى الدرجة الثانية لكل من رئيس لجنة سير - مراقب أول الدرجة الأولى : الأب والأم والأبناء والزوج والزوجة  - الدرجة الثانية: الأخ والأخت والجد والجدة والأحفاد.
  • تقرير طبي حديث يفيد بوجود أزمة صحية لدى المعتذر .
  • أن تكون المعلمة العائل الوحيد للأسرة “ أرملة - مطلقة - زوجها خارج البلاد”.
  • الحاصلين على نصف أجر.
  • قرب موعد الإحالة علي المعاش .
  • وجود طفل رضيع دون السنتين.

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات بإلزام جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس ، ببدء جدول امتحانات الترم الثاني 2023  لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية من يوم السبت 6 مايو 2023 .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جدول امتحانات الترم الثاني 2023 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية سوف يكون مريحا لجميع الطلاب ، ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص ، ويراعي ترك وقتٍ كافٍ لمراجعة كل مادة قبل الامتحان.

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