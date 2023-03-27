إتاحة قبول اعتذارات المعلمين عن الملاحظة في امتحانات الإعدادية 2023 بهذه الضوابط

أعلنت مديريات التربية والتعليم ، بشرى سارة لجميع المنتدبين لأعمال الملاحظة في امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 “الترم الثاني”.

حيث كشفت مديريات التربية والتعليم ، عن قواعد قبول اعتذارات المعلمين المنتدبين لأعمال الملاحظة عن المشاركة في امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 “الترم الثاني” .

وتمثلت قواعد اعتذار الملاحظين عن امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في الحالات الآتية :

عند تكليف الزوج والزوجة يتم قبول اعتذار أحدهما.

وجود مانع حتى الدرجة الثانية لكل من رئيس لجنة سير - مراقب أول الدرجة الأولى : الأب والأم والأبناء والزوج والزوجة - الدرجة الثانية: الأخ والأخت والجد والجدة والأحفاد.

تقرير طبي حديث يفيد بوجود أزمة صحية لدى المعتذر .

أن تكون المعلمة العائل الوحيد للأسرة “ أرملة - مطلقة - زوجها خارج البلاد”.

الحاصلين على نصف أجر.

قرب موعد الإحالة علي المعاش .

وجود طفل رضيع دون السنتين.

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات بإلزام جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس ، ببدء جدول امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية من يوم السبت 6 مايو 2023 .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جدول امتحانات الترم الثاني 2023 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية سوف يكون مريحا لجميع الطلاب ، ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص ، ويراعي ترك وقتٍ كافٍ لمراجعة كل مادة قبل الامتحان.