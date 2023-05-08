«كفر الشيخ» يواصل تدريباته استعداداً لمواجهة «بروكسي»

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي كفر الشيخ، اليوم، الإثنين، تدريباته الجماعية تحت قيادة مديره الفني الكابتن كرم جابر، على ملعب سخا، استعداداً لمواجهة بروكسي السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين للمجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني لكرة القدم.

وطالب المدير الفني لكفر الشيخ اللاعبين التركيز جيداً خلال المباريات المقبلة لتحقيق الانتصارات والزحف نحو مقدمة المجموعة، مشيداً بالتزام اللاعبين والحراس خلال المران.

يذكر أن كفر الشيخ تعادل مع طنطا متصدر المجموعة الثالثة «بحري»، في مباراته السابقة، ليحتل بذلك المركز السادس برصيد 37 نقطة.