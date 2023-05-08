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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

«كفر الشيخ» يواصل تدريباته استعداداً لمواجهة «بروكسي»

فريق كفر الشيخ
فريق كفر الشيخ

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي كفر الشيخ، اليوم، الإثنين، تدريباته الجماعية تحت قيادة مديره الفني الكابتن كرم جابر، على ملعب سخا، استعداداً لمواجهة بروكسي السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين للمجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني لكرة القدم.

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وطالب المدير الفني لكفر الشيخ اللاعبين التركيز جيداً خلال المباريات المقبلة لتحقيق الانتصارات والزحف نحو مقدمة المجموعة، مشيداً بالتزام اللاعبين والحراس خلال المران.

يذكر أن كفر الشيخ تعادل مع طنطا متصدر المجموعة الثالثة «بحري»، في مباراته السابقة، ليحتل بذلك المركز السادس برصيد 37 نقطة.

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