جامعة كفر الشيخ تستعد لزيارة لجنة ضمان جودة التعليم والاعتماد لكلية الطب البيطري

أجرى الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، جولة تفقدية بكلية الطب البيطري، يرافقه الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، في إطار استعدادات الكلية لاستقبال لجنة التقييم التابعة للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وكان في استقبالهم الدكتور بسيوني هليل عميد الكلية والوكلاء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس وفريق الجودۃ بالكلية.

تابع الدكتور عبد الرازق دسوقي، انضباط والتزام الجميع وحسن أداء العمل، وتم تفقد قاعات المعامل، وقاعات المحاضرات، والكنترولات.

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، أن الكلية اتخذت إجراءات جدية لتجديد الاعتماد الأكاديمي، وأنها تسعى لتحقيق هذا الهدف من خلال تطوير العملية التعليمية والبحثية وحل مختلف المشكلات المجتمعية والقيام بعمليات التطوير اللازمة كما أشاد بدور منسقى المعايير بالكلية.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الاستعدادات داخل كلية الطب البيطري، تتم من خلال استكمال كافة متطلبات معايير الاعتماد، مشيراُ إلى أن فريق العمل هو سر نجاح المنظومة، كما شكر جميع من شارك في الاستعدادات من فريق عمل الكلية لاستقبال الزيارة.

وأشار، إلى أن الكلية اتخذت إجراءات جادة للحصول على الاعتماد وأنها تسعى بجدية لتجديد الاعتماد من خلال تطبيق معايير الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

وأشاد بالكلية والإجراءات التي اتخذتها للحصول علي الاعتماد، مؤكداً حرص الجامعة علي تقديم الدعم لكافة الكليات من أجل الحصول على الاعتماد والوصول بالخريجين إلى التميز والمنافسة علي المستوي المحلي والإقليمي والدولي.

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