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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس جامعة كفر الشيخ : الملتقى المسرحي عمل مهم ينتظره الطلاب سنويا

الملتقي المسرحي
الملتقي المسرحي

قال الدكتور عبد الرازق الدسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن جامعة كفر الشيخ تهتم جدا بالأنشطة الطلابية، بإعتبارها جزء مكمل وأساسي للعملية التعليمية، وإسهامها بشكل كبير فى تثقيف الطلاب وتنمية قدراتهم والإهتمام بالنابغين والموهوبين منهم.

وأضاف  رئيس جامعة كفر الشيخ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الملتقي المسرحي يعتبر عمل مهم جدا تنتظره الطلاب كل عام ويقومون بتحضيره قبلها بشهور، موضحا أن هناك قيم كثيرة يتعلمها الطلاب من العمل المسرحي أو النشاط الرياضي.

وتابع  رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المسرح يعد "أبو الفنون"، والجامعة تهتم بالتذوق الفني للطلاب وأهميته فى الإرتقاء بالشخصية والذوق العام، ومساهمته بشكل كبير فى تنمية الشخصية السوية للطلاب، والتي يؤكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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