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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد العيادات الخارجية بكلية طب الأسنان.. صور

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

أجرى الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، زيارة مفاجئة لكلية طب الأسنان، تفقد خلالها العيادات الخارجية، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لجميع المرضى، ومتابعة سير العمل بالعيادات، رافقه الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدرسات العليا والبحوث.

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وقال الدكتور عبد الرازق دسوقى، إن إدارة جامعة كفر الشيخ تولى اهتماماً كبيراً بجميع الخدمات الصحية التى تقدمها العيادات الخارجية بكلية طب الاسنان للمواطنين على حد سواء، مشيراً أن ذلك يأتى فى إطار الدور الذى تقوم به الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتى تعمل بالتوازى مع خطط ورؤية الدولة المصرية فى تحسين المنظومة الطبية فى مصر بوجه عام.


وطالب رئيس جامعة كفر الشيخ، بمحاسبة أى مقصر فى أداء عمله أينما وجد، مشدداً على استمرار تقديم أعلى درجات الرعاية الصحية لجميع المرضي حتى تمام شفائهم.

جدير بالذكر أن العيادات الخارجية لكلية طب الاسنان تعمل علي تقديم خدمة طبية عالية الجودة والتى تبدأ من استقبال المرضي للكشف عليهم وتشخيص الحالات إلى العلاج وتمام الشفاء، حيث تستقبل ما يزيد عن 1000 مريض أسبوعيًا، الأمر الذى يؤكد حرص الجامعة على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

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