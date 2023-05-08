عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الجيش الأوكراني بشأن معارك باخموت

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال قائد في الجيش الأوكراني بمدينة باخموت، إن وحدته تواجه قصفًا مستمرًا وإنهم لم يروا أي دليل على نقص الذخيرة الروسية الذي ادعى يفجيني بريجوزين رئيس مجموعة فاجنر الروسية.

وقال إيهور شبيتين، قائد كتيبة في لواء دفاع الإقليمي، للتلفزيون الأوكراني: “العدو يحاول تنفيذ هذه الهجمات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ... ولم نلاحظ أن لديهم نقص في الذخيرة كما يدعون. أعتقد أن الأمر عكس ذلك. شدة القصف تتزايد”.

وقال شبيتين إن تصريحات بريجوزين كانت محاولة لتضليل الجيش الأوكراني في مواجهة خسائره الفادحة.

وقال: “أعتقد أن العدو يائس بالفعل. إنه يستخدم كل الوسائل المتاحة له لمحاولة إخراج قواتنا الدفاعية من باخموت. لكن العدو لم ينجح ولن ينجح”، مضيفًا أن “الأوكرانيين لم يكونوا في خطر التطويق، ورغم أنهم واجهوا بعض المشكلات اللوجستية، إلا أنهم ما زالوا قادرين على إخلاء الجرحى وتلقي إمدادات من الذخيرة”.

روسيا: أمريكا لا تستطيع تفسير تفجيرات نورد ستريم

قرار عاجل من روسيا بتعليق نشاطها جزئيا في محطة زابوريجيا النووية.. تفاصيل

ووافق سيرجي تشيرفاتي، المتحدث باسم التجمع الشرقي للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقابلة تلفزيونية منفصلة على أن “الروس ليس لديهم نقص في الذخيرة. هذا غير صحيح على الإطلاق”.

وأضاف أن المواقع الأوكرانية تعرضت للقصف أكثر من أربعمائة مرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وأن قوات العدو تستخدم “أكثر من 25 ألف قذيفة في اليوم في المتوسط حول مدن شرق باخموت وليمان وكوبيانسك”.

الجيش الأوكراني فاجنر مجموعة فاجنر الروسية بريجوزين شبيتين الذخيرة باخموت روسيا أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والدها بيموت.. محامية زوجة حسن شاكوش تفجر مفاجأة على الهواء| فيديو

قيدوه بالسلاسل.. قرار عاجل ضد محام ومدير شركة ومحاسب متهمين بتعذيب مواطن

أمطار ورياح .. تحذير عاجل من الأرصاد

عقب ظهوره المفاجئ.. قصة 216 ساعة اختفاء للاعب إنبي| وهذا لغز زوجته والسائق

ادعولها.. هنا الزاهد تعلن إجراء والدتها عملية جراحية

السوبر الجديد.. بشرى سارة لعشاق الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

لو دا محصلش هعتزل | تصريح ناري من نجم الزمالك لهذا السبب

إجراء عاجل من الأهلي تجاه حسين الشحات| تفاصيل

موضوعات متعلقة

ضربة لأوكرانيا .. أمريكا تتخذ إجراء جديدا بشأن دبابات أبرامز

روسيا: أمريكا لا تستطيع تفسير تفجيرات نورد ستريم

معيط: أثر تغير سعر الصرف يصل لنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي.. وأسباب الأزمة خارجية

قرار عاجل من روسيا بتعليق نشاطها جزئيا في محطة زابوريجيا النووية.. تفاصيل

أزمة جديدة.. المجر توجه اتهامات خطيرة لـ ألمانيا

بسبب مقاتلة روسية.. الناتو يعلن وضع وحدات حماية الأجواء على أعلى مستوى

حالة ذعر.. روسيا تجلي المدنيين من زابوريجيا

توزيع أموال دافعي الضرائب.. هجوم واسع علي رئيسة المفوضية الأوروبية بسبب زيلينسكي

ترشيحاتنا

منتخبات العالم تتنافس على ودية مع الفراعنة| مصر تفاضل بين البرازيل والمغرب لمواجهة يونيو.. تفاصيل

الآثار: استرداد 30 ألف قطة أثرية منذ 2011

وزير المالية: مصر ملتزمة بسداد التزاماتها في موعدها

أحمد موسى من تشاد: مصر استقبلت أكثر من 66 ألف سوداني حتى الآن.. فيديو

هضربه بالرصاص.. لماذا هددت نادية لطفي عادل إمام بالقتل؟

وزير الخارجية الصيني: تايوان خط أحمر.. ولا فائز في الحرب الأوكرانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصدرت التريند لهذا السبب.. أجرأ إطلالات زوجة أحمد سعد

الصحة العالمية تحذر من تناول الأرز يوميا .. اعرف السبب

أبرزها الحموضة.. علامات مبكرة للإصابة بسرطان المريء

أغلقت فتحة الفستان..شاهد دنيا سمير غانم باطلالة تكلفتها فوق ال 30 الف جنيه

فيديو

قطعوا أنفاسه بسلك الشاحن .. تفاصيل محزنة في قضية علي

هددوني بابني.. ميار الببلاوي تبرئ وفاء مكي من تعذيب خادمتيها بعد 23 عاما

رد الحكومة على البنك الدولي | و30 نقطة تثبت قوة الاقتصاد المصري ..فيديو

3 سبائك لمرة واحدة.. ضوابط استيراد الذهب بدون جمارك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ