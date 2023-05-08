بيان عاجل من الجيش الأوكراني بشأن معارك باخموت

قال قائد في الجيش الأوكراني بمدينة باخموت، إن وحدته تواجه قصفًا مستمرًا وإنهم لم يروا أي دليل على نقص الذخيرة الروسية الذي ادعى يفجيني بريجوزين رئيس مجموعة فاجنر الروسية.

وقال إيهور شبيتين، قائد كتيبة في لواء دفاع الإقليمي، للتلفزيون الأوكراني: “العدو يحاول تنفيذ هذه الهجمات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ... ولم نلاحظ أن لديهم نقص في الذخيرة كما يدعون. أعتقد أن الأمر عكس ذلك. شدة القصف تتزايد”.

وقال شبيتين إن تصريحات بريجوزين كانت محاولة لتضليل الجيش الأوكراني في مواجهة خسائره الفادحة.

وقال: “أعتقد أن العدو يائس بالفعل. إنه يستخدم كل الوسائل المتاحة له لمحاولة إخراج قواتنا الدفاعية من باخموت. لكن العدو لم ينجح ولن ينجح”، مضيفًا أن “الأوكرانيين لم يكونوا في خطر التطويق، ورغم أنهم واجهوا بعض المشكلات اللوجستية، إلا أنهم ما زالوا قادرين على إخلاء الجرحى وتلقي إمدادات من الذخيرة”.

ووافق سيرجي تشيرفاتي، المتحدث باسم التجمع الشرقي للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقابلة تلفزيونية منفصلة على أن “الروس ليس لديهم نقص في الذخيرة. هذا غير صحيح على الإطلاق”.

وأضاف أن المواقع الأوكرانية تعرضت للقصف أكثر من أربعمائة مرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وأن قوات العدو تستخدم “أكثر من 25 ألف قذيفة في اليوم في المتوسط حول مدن شرق باخموت وليمان وكوبيانسك”.