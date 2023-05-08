هنا الزاهد تشوق الجمهور لفيلمها الجديد عبر إنستجرام

شاركت الفنانة هنا الزاهد، البوستر الرسمي لفيلمها الجديد مستر إكس، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصلالاجتماعي انستجرام.

وشوقت هنا الزاهد جمهورها لموعد طرحه، وكتبت: "فيلم مستر إكس عيد الاضحي بجميع السينمات مصر والوطنالعربي " وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا.





تفاصيل فيلم مستر إكس





ويضم فيلم مستر إكس العديد من النجوم ومنهم أحمد فهمي وهنا الزاهد وأوس أوس ومحمد أنور وأمير شاهين، ومنإنتاج أحمد السبكي وإخراج أحمد رشيد.

العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، سيناريو وحوار أحمد عبد الوهاب وأمجدالشرقاوي، وتدور أحداثه في إطار كوميدى رومانسى.

