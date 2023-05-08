عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الشيوخ يناقش تحديات زراعة القطن المصرى

لجنة الزراعة والرى
لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعى، وكيل اللجنة، بشأن زراعة القطن المصرى.. التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثمارى، وذلك بحضور الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، والدكتور محمد عبد المجيد، رئيس مجلس القطن والمحاصيل الزيتية والألياف، والدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث لشئون الإرشاد والتدريب.

وقال المهندس عبد السلام الجبلى، أن القطن المصرى مرتبط تاريخيا بمراحل حياة المصريين، فهو داخل وجدان كل مصري، كما أن مدى جودة محصول القطن كان معيارا لقياس مهارة المزارعين في مواسم زراعته، وكذلك كان يعتمد عليه اقتصاديا في تغيير أحوال الاسر المصرية.


وثمن الجبلى، الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعى، مشيرا إلى أن اللجنة دائما تهتم بدارسة الملفات بشكل علمى، وبحضور المختصين، لإشراكهم في إعداد المقترحات والتوصيات.


وأوضح الجبلى، أن القطن من المحاصيل الهامة والمتميزة، التى يستحق الدراسة والتوصل إلى توصيات تهدف للنهوض بها ليتم تقديمها للمسئولين بالدولة.  

واستعرض النائب محمد السباعى، الهدف من الدراسة، مشيرا أنها تهدف إلي الوقوف على وضع القطن المصرى وكيفية تحسين منظومته، لاسيما وأن القطن المصرى كان في الريادة العالمية، ومن المحاصيل الهامة في الوطن العربى، مضيفا، كما يوجد لدينا مراكز بحوث متخصصة في القطن المصرى.

وأضاف السباعى، الهدف من مناقشة تلك الدراسة، هو الاستماع إلى  المختصين بالحكومة وإتاحة الفرص
لهم لطرح وتنفيذ ما يودى إلى النهوض بمنظومة القطن المصرى.

ومن جانبه قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أن هناك عدد من العقبات التى أدت إلي تراجع القطن المصرى، في السنوات الماضية حتى وصل إلي ١٣٠ ألف فدان، إلا أن في ظل الجهود الأخيرة ارتفعت مساحة زراعته إلي ٣٣٧ ألف فدان العام الماضي.

وتابع، أن هناك سعر ضمان للقطن تم إعلانه الأيام الماضية وهو ٤٥٠٠ ، ٥٥٠٠ جنيه للقنطار الواحد،
وتوقع الشناوى، ارتفاع الأسعار مع ارتفاع الأسعار العالمية.


وقال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس مجلس القطن والمحاصيل الزيتية والألياف، أن معهد بحوث القطن، نجح في تغيير موعد زراعة محصول القطن، ليتم زراعته في التوسع فى زراعته، بالإضافة إلي استنباط أصناف جديدة. 

وأكد ان القطن المصرى مصنف كأفضل قطن في العالم في موسوعة جينس العالمية، مضيفا أنه أحسن صنف في العالم يتم غسله وصبغه.

وقال الدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث لشئون الإرشاد والتدريب، أن القطن المصرى من أفضل الأصناف التي تتحمل الظروف المناخية.

وأوضح أن الفلاح أصبح يتجه لمحاصيل أخرى بسبب تغيير الأسعار.

وأشار إلي زراعته مؤخرا في شرق العوينات وتوشكي.

وتساءل النائب نور هاشم، عن دراسة الاقتصاد الزراعى وآلية التعامل مع القطن في مواجهة المنتجات المنافسة للقطن، مثل الاسفنح والمراتب والفيبر.

وأيده الجبلى، مشيرا إلي أهمية الدراسة الاقتصادية والزراعية للمحصول.

ودعت اللجنة، الحكومة بافادتها بما لديها من دراسات في هذا الملف ليتم مناقشتها في الاجتماعات المقبلة للجنة.

الاستثماري الأسر المصرية الاقتصاد الزراعي الخدمات الزراعية الدكتور عباس الشناوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة للقاضي: رحت اعمل قيد عائلي اكتشفت مصيبة.. وطالبة رحمتك

انتصار روسي.. إعلان عاجل من رئيس مجموعة فاجنر بشأن الاستيلاء على باخموت

أمطار ورياح .. تحذير عاجل من الأرصاد

قيدوه بالسلاسل.. قرار عاجل ضد محام ومدير شركة ومحاسب متهمين بتعذيب مواطن

والدها بيموت.. محامية زوجة حسن شاكوش تفجر مفاجأة على الهواء| فيديو

لحاملي بطاقات التموين.. هدية جديدة من الحكومة| اعرف ضوابط الصرف

لو دا محصلش هعتزل | تصريح ناري من نجم الزمالك لهذا السبب

إجراء عاجل من الأهلي تجاه حسين الشحات| تفاصيل

ترشيحاتنا

تسريبات تكشف تصميم هاتف هواوي Mate 60 الرائد

ضابط مخابرات أمريكي يفجر مفاجأة مدوية بشأن هروب زيلينسكي من أوكرانيا

ننشر جدول الأسبوع الأول من الجلسات العلنية للحوار الوطني

جنوب السودان: نسعى إلى وقف إطلاق النار بالخرطوم بالتنسيق مع مصر

تشتري ايه بـ 500 الف جنيه .. 5 سيارات جديدة في مصر

أمريكا: السعودية من أهم الشركاء في المنطقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبل دعم وتطوير الحرف اليدوية في احتفالات ثقافة الدقهلية بعيد العمال

أهمها عصير البطاطس.. مشروبات خارقة تعالج قرحة المعدة

مشروبات خارقة تفتت حصوات الحالب

بدون بطانة..رانيا يوسف تثير الجدل بسب تصميم فستانها الأخير|شاهد

فيديو

الحلاوة بالقشطة والعسل.. 7 أمراض خطيرة يسببها ساندوتش السكلانس

ظهور تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته

مصير الزمالك في السوبر المقبل.. تخفيض عقوبة كهربا وحل لجنة الانضباط

قطعوا أنفاسه بسلك الشاحن .. تفاصيل محزنة في قضية علي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ