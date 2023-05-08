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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

صافيناز: بحب أرقص على أغاني أم كلثوم ونفسي أتبنى طفل

الإعلامي نزار الفارس
الإعلامي نزار الفارس و الراقصة صافيناز

استضاف الإعلامي العراقي نزار الفارس، عبر قناة دجلة العراقية، الراقصة "صافيناز"، في حلقة مثيرة للجدل.

ويوضح جزء من اللقاء ، رفض الراقصة صافيناز  في حال انجابها لطفلة  ان تمتهن الرقص، بسبب مشقة هذه المهنة المرهقة.

وقالت الراقصة صافيناز أيضا خلال حوارها مع "نزار الفارس" انها تصوم بعض الأحيان في رمضان، مع أصحابها المصريين، وانها تحترم هذا كثيراً.

ودافعت صافيناز عن حقها في التبني، وانها تصلح لتكون أما اكثر من أي سيدة أخرى، ومشيرة إلى انها لم تنجب حتى الان لأنها لم تجد الشخص الذي يستحق ان تجنب منه، وأن امنية حياتها هي تبنى طفل.

وكشفت صافيناز، عبر لقائها مع الإعلامي العراقي "نزار"، ان اكثر مطرب تعشقه هو ماجد المهندس، لافتة إلى انها تحب اغانيه بشدة.

وعن اكثر الأغاني التي تعشق الرقص عليها، قالت الراقصة صافيناز، انها تعش الرقص على اغاني ام كلثوم و عبد الحليم حافظ.

نزار الفارس صافينار الراقصة صافينار راقصة

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