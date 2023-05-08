لميس الحديدي تناشد الحكومة الإسراع في برنامج الطروحات

علقت الإعلامية لميس الحديدي على الاجتماع الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة خطوات تنفيذ برنامج الطروحات، قائلة: "خطوة جيدة لن نتمنى أن تكون الخطوة القادمة ليست إجتماعاً جديداً لكن خطوات على الأرض مش عاوزين نتأخر أكتر من كده كل يوم بنتأخر فيه بندفع تكلفته عالية".

وتابعت عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة ON: "كل ما الوقت بيعدي بنكون عايزين مليارات أكثر من الدولارات لسد الفجوة التمويلية. وهتبقى اكبر من 2 مليار دولار المستهدفة في نهاية يونيو".

وأكملت: "كل تأخير بندفع ثمنه على سبيل المثال طرح بنك القاهرة بنتكلم عليه ومن وقت سعر صرف الجنيه أمام الدولار لما كان خمسه جنيهات والمرة الثانية بعد برنامج الاصلاح الاول عام 2016 منذ التعويم الأول وكذا الحال بالنسةب لصافي ووطنية".

وواصلت: في قفزات في السوق السوداء ومساحة واسعة وفجوة كبيرة بين السعر الرسمي والسوق السوداء وهناك حالة من عدم الثقة ومشكلة اي إقتصاد هو " الثقة " وهناك حالة من المؤسسات الدولية ومؤسسات النتصنيف.

وناشدت الحكومة بالاسراع في الخطوات قائلة : الحاجة الي كنا عارضينها وإحنا حاطين رجل على رجل مش هتبقى زي دلوقتي وقدامنا صفقة باكين التي بيعت بقيمة 24 مليون دولار.

وعقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة خطوات تنفيذ برنامج الطروحات، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومسئولي البنك المركزي والوزارات المعنية.