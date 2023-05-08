كفر الشيخ.. دورة تدريبية للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية لأعضاء جوالة شباب مسير

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الدورة التدريبية للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية ضمن خطة أنشطة دعم عشائر الجوالة والجوالات، بمركز شباب مسير التابع لإدارة شباب كفر الشيخ، بمشاركة 18 عضواً من أعضاء عشائر الجوالة بالمركز، الدورة التدريبية بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الدورة التدريبية تناولت محاور عدة أهمها توضيح ماهية المخلفات الإليكترونية، أنواعها وأضرارها ودور الدولة في التخلص الآمن من المخلفات الإليكترونية و دور المجتمع في مساندة الدولة لخلق بيئة آمنة من المخلفات والنفايات الإليكترونية وتضمن التدريب التعرف على سبل التخلص منها بصورة آمنة للحفاظ على البيئة .

أقيمت الدورة التدريبية للتخلص من المخلفات الإليكترونية بشباب مسير، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب و متابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات، عبد الفتاح الوكيل و مصطفى الخطيب منسقى الجوالة والجوالات بالمديرية و فريق عمل المركز.

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