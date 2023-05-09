4 ملايين دولار.. عرض مُغر لنجم الأهلي في الدوري القطري

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، تفاصيل جديدة في العرض القطري لنجم الأهلي حمدي فتحي.

وكتب عبر فيسبوك: “العرض القطري الخاص بحمدي فتحي يصل إلى 4 ملايين دولار.. وعرض اللاعب نفسه يصل إلى 2 مليون دولار في الموسم”.

وتلقى حمدي فتحي، لاعب وسط فريق الأهلي، عرضا خليجيا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن حمدي فتحي، اقترب من الانتقال إلى الدوري القطري.

وكتب الحساب الرسمي لقنوات الكأس القطرية عبر “تويتر”: “حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي المصري يتلقى عرضا من أحد أندية دورينا”.

وشارك حمدي فتحي في فوز الأهلي بنتيجة 1-0 على بيراميدز ببطولة كأس السوبر المصري في الإمارات.