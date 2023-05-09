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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 10 أشخاص

صدى البلد

أعلنت مصادر في الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع مقتل الغارات الإسرائيلية اليوم الثلاثاء على قطاع غزة، الى 10 أشخاص

وذكر بيان للجيش الإسرائيلي أنه "تم استهداف موقع لإنتاج الأسلحة تابعة للتنظيم وراجمة صواريخ، وموقع عسكري لمنظمة الجهاد الإسلامي الإرهابية في قطاع غزة".

وذكر البيان أيضا: أن “الهجوم يشكل على المواقع ضررا كبيرا بقدرة التنظيم الإرهابي على تطوير القدرات العسكرية”.

في سياق متصل، واصلت المقاومة الفلسطينية، إطلاق رشقات صاروخية على المستوطنات الإسرائيلية القريبة من القطاع، تمكنت منظومة القبة الحديدية في اعتراض بعضها، دون الحديث عن إصابات.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الجمعة الماضي، إطلاق عملية عسكرية بقطاع غزة.

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