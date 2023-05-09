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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل: 40 طائرة مقاتلة نفذت الغارات على قطاع غزة

صدى البلد

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء عن مشاركة 40 طائرة مقاتلة في الغارات على قطاع غزة 

ورفع جيش الاحتلال حالة التأهب الى الدرجة القصوى عقب اجراء رئيس أركان الجيش الإسرائيلي مشاورات مع كبار قادة المنطقة الجنوبية لتقييم الأوضاع عقب الغارات التي شنها سلاح الجو الاسرائيلي مستهدفا تصفية 3 قيادات في حركة الجهاد الاسلامي 

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة غارات على مواقع عسكرية تابعة لسرايا القدس، ما نتج عنه استشهاد 12 فلسطينيا واصابة 20 اخرين وفقا لاخر بيان اصدرته وزارة الصحة الفلسطينية فجر اليوم.

ويأتى التصعيد العسكري في قطاع غزة عقب وفاة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان (45 عاما)، الاسبوع الماضي؛ نتيجة إضراب عن الطعام بدأه قبل 86 يوما، احتجاجا على اعتقاله في أوائل فبراير في سجن الرملة.

 

 

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