بالشماريخ.. كهربا يحتفل بالسوبر برفقة لاعبي الأهلي وأسرته| فيديو

احتفل محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، بالفوز بكأس السوبر المصري، برفقه لاعبي النادي وأسرته في مصر الجديدة.

ونشر كهربا فيديو من الاحتفال، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وظهر في الفيديو لاعبو النادي الأهلي برفقه عائلة كهربا وأهالي مصر الجديدة.

وتضمن الاحتفال في الفيديو، رقص لاعبي النادي الأهلي بالشماريخ، والهتاف مع وجود الطبل، والتقاط الصور التذكارية مع أهالي المنطقة.

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري للمرة الثالثة عشر في تاريخه بعد تغلبه على بيراميدز بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي في النسخة رقم 20 من البطولة.

وعلي جانب آخر، أكد الإعلامي محمد فاروق أن النادي الأهلي قرر رفع قيمة عقد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأحمر بعد توقيعه على العقود الجديدة لمدة موسمين قادمين لينتهي عقده في 2026 المقبلة.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" الأهلي قرر وضع محمود كهربا ضمن لاعبي الفئة الأولى داخل فريق الأهلي ليحصل على 13 مليون جنيه في الموسم بدلاً من 10 ملايين جنيه في العقد القديم بعد التوقيع على العقود الجديدة منذ أيام".

وأضاف:" كهربا يعيش أفضل فترات حياته مع النادي الأهلي في الوقت الحالي ويتألق بشكل قوي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر ".