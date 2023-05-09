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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 فلسطينيين من رام الله

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت، فجر اليوم الثلاثاء، باعتقال شابين فلسطينيين من قرية المغير شمال شرق رام الله، واحتجزت سبعة آخرين لعدة ساعات، واعتقلت شابا من بلدة عارورة شمالا.

وصرحت مصادر محلية فلسطينية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة المغير فجر اليوم وداهمت عدة منازل واعتقلت 2 من أبناء فلسطين وهم عبد الرحمن عبد الباسط أبو عليا، وعبود نايف أبو عليا.

وبحسب "وفا"، قوات الاحتلال قمات بأحتجاز سبعة فلسطينين لعدة ساعات قبل أن تفرج عنهم فيما بعد، بعد مداهمة منازلهم، وهم: عبيدة جلال النعسان، محمد عاطف أبو عليا، وسيم احمد النعسان، محمد خالد النعسان، أديب حمد الله النعسان، محمد أحمد أبو عليا، وأحمد عبد الفتاح أبو نعيم.

كما قامت قوات الاحتلال في ساعة متأخرة من مساء أمس، بأعتقال الفلسطيني مصطفى عمر صالح من قرية عارورة شمال رام الله، خلاله مروره عبر حاجز عطارة العسكري شمال المدينة.

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