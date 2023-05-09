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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

متابعة مواقف السيارات بمدن سيناء لالتزام السائقين بالتعريفة الجديدة

متابعة مواقف السيارات
متابعة مواقف السيارات بمدن سيناء

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء،  على استمرار إدارة المرور في  متابعة  مواقف السيارات بمدن المحافظة،  للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة ،وعدم وجود  استغلال المواطنين، فضلًا عن تكثيف الحملات المرورية على سيارات الركوب، في الشوارع والميادين العامة. 

 

المواقف:


كما وجه المحافظ ادارت المواقف بالتنسيق مع مجالس المدن والمرور بالإعلان عن التعريفة الجديدة ،في كافة مواقف السيارات، ووضع ملصقات بالأسعار الجديدة على الزجاج الامامي والخلفي للسيارات الأجرة لضمان عدم قائدي السيارات بزيادة التعريفة.
 

علي أن يتم  استقبال شكاوى المواطنين من خلال غرفة عمليات المحافظة ،أو غرف عمليات مجالس المدن والمديريات المعنية وإدارات المواقف والمرور أو من خلال الموقع الرسمي للمحافظة أو مكتب خدمة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكداً على استمرار تكثيف الحملات الرقابية بشكل مستمر ومُنتظم للحد الممارسات غير القانونية.


الرقابة التموينية:


ووجه المحافظ،  بتكثيف الرقابة التموينية علي محطات الوقود بالتنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية ومختلف الأجهزة المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.


من جانبها ..أكدت أماني رسلان، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، على قيام مفتشى الرقابه التموينيه والتجارية بالمديرية بالمرور على محطات المواد البترولية لمتابعة توافر الارصده من المواد البترولية واعلان المحطات عن أسعار المواد البترولية بأماكن ظاهرة بالمحطات وذلك بعد صدور قرار لجنة تسعير المواد البتروليه .


وقد اعتمد اللواء شوشة ، تعريفة أجرة خطوط السير على الخطوط المختلفة، بين المدن داخل المحافظة من العريش إلى بئر العبد 18 جنيها، العريش/ الحسنة 18 جنيها، العريش /نخل 25 جنيها، العريش/ رفح 15 جنيها، العريش/ الشيخ زويد 12 جنيها، الشيخ زويد رفح 5 جنيهات. 

وخطوط السير الخارجية من العريش إلى القاهرة 77 جنيها، العريش/ الاسماعيلية 52 جنيها، العريش/ القنطرة37 جنيها، بئر العبد/ القنطرة 18 جنيها، منفذ رفح/ المرج 105 جنيه، رابعة القنطرة 12 جنيه.
 

 

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