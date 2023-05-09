عقب انتهاء شهر رمضان.. مذكرات زوج ينافس فى الأعلى مشاهدة

تمكن مسلسل “مذكرات زوج” من الدخول إلى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة فى مصر عبر منصة watch it، عقب انتهاء عرضه فى شهر رمضان الماضي.

واحتل مسلسل “مذكرات زوج” من بطولة الفنان طارق لطفي المركز الثالث من أصل 10 مراكز للأعمال الأعلى مشاهدة فى مصر .

مسلسل “مذكرات زوج”

مسلسل “مذكرات زوج” مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل الكبير أحمد بهجت، وأعد المعالجة الدرامية لها والسيناريو والحوار الكاتب محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه تامر نادي.

أبطال مسلسل “مذكرات زوج”

“مذكرات زوج” من بطولة طارق لطفى، وخالد الصاوي، وسما إبراهيم، وعائشة بن أحمد، وإدوارد، وسما إبراهيم، وعمر الشناوي، وسارة الشامي، وعدد كبير من النجوم.

شخصية طارق لطفى فى مذكرات زوج

تدور أحداث مسلسل "مذكرات زوج" حول المشكلات التي يتعرض لها الأزواج في منتصف العمر، ويجسد طارق لطفي شخصية مراقب جوي يكتشف في منتصف حياته أنه لم يحقق ما كان يتمنى فيقرر الذهاب لطبيب نفسي، في إطار اجتماعي لايت.

المؤلف محمد سليمان يكشف كواليس «مذكرات زوج» لـ طارق لطفي

وكتب محمد سليمان: ”النسخة دي من "مذكرات زوج" اشتريتها سنة 90 من مكتبة الشروق في ميدان طلعت حرب بصحبة والدتي ربنا يديها الصحة، وقريتها لما كنت في المرحلة الإعدادية، وطبعا ماكنتش أتخيل إن بعد عمر كامل هتكون نفس النسخة اللي هاشتغل منها معالجة وكتابة سيناريو المسلسل التلفزيوني المأخوذ عنها في رمضان 2023”.

وتابع قائلا: “للأستاذ الكبير أحمد بهجت رصيد ضخم في تشكيل وعيي وأسلوبي في سنوات التكوين المبكرة الأولى، سواء في كتاباته الصحفية أو كتبه اللي لسه محتفظ بيها وبفتحها لحد دلوقتي للتعلم والتزود، وباعتبرها فرصةعظيمة للرجوع للنبع وزيارة عالم واحد من الأساتذة الكبار، أتمنى نكون أدها”.