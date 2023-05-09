صحف السعودية|تراجع أسعار النفط.. استقبال رئيس وزراء بولندا لوزير التخطيط السعودي.. وصول 31 مواطنا سعوديا و1143 من السودان.. أمطار رعدية في معظم المملكة

الطيران السعودي يتمسك بلقاحات كورونا

الاتحاد الأوروبي يعلن محادثات السلام بين أرمينيا وأذربيجان

استقبال رئيس وزراء بولندا لوزير الأقتصاد والتخطيط السعودي

زلزال بقوة 4 ريختر يضرب جنوب تركيا

تراجع أسعارالنفط

أمطار رعدية على معظم أنحاء المملكة السعودية

وصول 31 مواطن سعودي و1143من الجنسيات الأخرى من السودان

غارات إسرائيلية تقتل 12 فلسطينيا

تناولت صحف السعودية، اليوم الثلاثاء، عدة أخبار وموضوعات هامة المحلية والدولية.

صحيفة “الوطن”

نشرت صحيفة “الوطن” السعودية عن تمسك الطيران السعودي بلقاح كورونا بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية عن انتهاء حالة الطوارئ العالمية لفيروس كورونا الجوازات استمرت في تطبيق الإجراءات السابقة دون تغيير، والتي تتضمن شرط تلقي 3 جرعات من لقاح كورونا أو في حال لم يمض أكثر من 3 أشهر على تلقي الجرعة الثانية، ويستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من 16 عاما وفق ما يظهر في تطبيق توكلنا السعودي.

كما أوضحت وزارة الصحة السعودية أنه على الحجاج لموسم حج هذا العام لمن يريد أداء شعائر الحج من حجاج الداخل أن يتلقى تطعيمات منها لقاح فيروس كورونا لمن لم يستكمل التحصين بالجرعات الثلاث، وكذلك تلقي جرعة لقاح الحمي الشوكية، ويكون لم يتلق التطعيم خلال 5 سنوات الماضية، أيضا يكون أخذ جرعة للإنفلونزا الموسمية، وأكدت الوزارة أنه يشترط التطعيمات من الآن وحتى 10 أيام قبل الحج.

صحيفة “الرياض”

نشرت صحيفة "الرياض" السعودية عن إجراء رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف محادثات في بروكسل الأحد، حسبما أعلن الاتحاد الأوروبي، وسط مساعٍ للتوصل إلى اتفاق سلام يضع حدا للتوترات بين البلدين.

وسيستقبل رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، باشينيان وعلييف، في إطار المساعي "لتعزيز الاستقرار في جنوب القوقاز وتطبيع العلاقات بين البلدين"، وفق بيان أمس، الاثنين.

كما نشرت صحيفة "الرياض" عن استقبال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل بن فاضل الإبراهيم؛ وذلك خلال زيارة رسمية لجمهورية بولندا.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومناقشة سبل تعزيز التعاون في عدد من المجالات، وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

والتقى وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي خلال الزيارة الرسمية، وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا فالديمار بودا، وبحث معه أوجه العلاقات الاقتصادية والتنموية بين البلدين وسبل تطويرها.

صحيفة “المدينة”

كما نشرت صحيفة “المدينة” عن زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب جنوب تركيا بولاية أدي يامان.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد، في بيان، إن الهزة الأرضية وقعت في عمق 8.68 كيلومتر تحت سطح الأرض، ومركزها في قضاء جيليك خان.

وأعلن محمد توجاي، نائب والي أدي يامان، عدم ورود تقارير بخسائر بشرية أو مادية جراء الهزة.

ونشرت "المدينة" عن تراجع تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم، لتتخلى بذلك عن جزء من المكاسب التي حققتها خلال الجلستين السابقتين، في ظل حذر الأسواق قبل إعلان بيانات التضخم الأمريكية لشهر أبريل، ما سيلعب دورا في قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقبل إزاء أسعار الفائدة.

وانخفض سعر خام برنت 31 سنتا أو 0.4 بالمائة ووصل إلى 76.70 دولار، ونزل خام غرب تكساس الوسيط 23 سنتا أو 0.3 بالمائة إلى 72.92 دولار في الساعة 00:05 بتوقيت جرينيتش.

صحيفة “عكاظ”

ونشرت صحيفة “عكاظ” عن توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لليوم، الثلاثاء، وأفاد التقرير بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، تمتد إلى أجزاء من منطقة مكة المكرمة، في حين تكون السماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي ومن متر الى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج على الجزء الشمالي.

كما نشرت صحيفة “عكاظ” عن إجلاء ووصول 31 مواطناً و1143 شخصاً من رعايا الدول الأخرى إلى جدة من السودان.

ووصل إلى مدينة جدة، 3 طائرات تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، على متنها 31 مواطناً، و690 شخصاً من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، ولبنان، وإندونيسيا، وباكستان، وبنغلاديش، وكينيا، وروسيا، والولايات المتحدة الأمريكية.

صحيفة “مواطن”

ونشرت صحيفة "المواطن" السعودية عن إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مقتل 3 من قيادات في غارات على قطاع غزة، شاركت فيها أكثر من 40 طائرة إسرائيلية.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان رسمي الثلاثاء، اغتيال قائد المنطقة الشمالية في الجهاد، خليل البهتيمي، الذي كان خلف إطلاق الصواريخ صوب مناطق غلاف غزة خلال الأشهر الماضية.

وأطلق الجيش الإسرائيلي على عملية اغتيال قادة الجهاد والهجوم على القطاع اسم “الدرع والسهم”، فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي حال طوارئ في الجبهة الداخلية وطلب من المستوطنين البقاء بعيدين حتى 40 كيلومتراً عن حدود قطاع غزة، والبقاء قرب الملاجئ.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن 12 شخصاً قتلوا وأصيب 20 آخرون جراء القصف.

وأفادت مصادر طبية بأن 5 مدنيين فلسطينيين بين ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة.

