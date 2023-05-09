الخنزير والطير لا يجلسان معاً.. ماذا فعل نيلسون مانديلا مع معلمه العنصري

يصادف في مثل هذا اليوم 9 مايو 1994، تنصيب نيلسون مانديلا كأول رئيس أسود لجنوب أفريقيا، أهم أبرز المناضلين والمقاومين لسياسة التمييز العنصري التي كانت متبعة في جنوب إفريقيا، لقبه افراد قبيلته بـ(ماديبا) وتعني العظيم المبجل.

ماذا فعل نيلسون مانديلا مع معلمه العنصري

حين كان نيلسون مانديلا يدرس الحقوق في الجامعة كان أحد أساتذته وأسمه بيتر وكان أبيض البشرة يكرهه بشدة.

وفي أحد الأيام كان بيتر يتناول طعام الغذاء في مقصف الجامعة فاقترب منه نيلسون مانديلا حاملاً طعامه وجلس بقربه،فقال له الأستاذ بيتر : "يبدو أنك لا تفهم يا سيد مانديلا أن الخنزير والطير لا يجلسان معاً ليأكلا الطعام"!!

نظر إليه مانديلا وأجابه بكل هدوء :

"لا تقلق أيها الأستاذ فسأطير بعيداً عنك"!! ثم ذهب وجلس على طاولة أخرى .. لم يتحمل الأستاذ جواب مانديلا فقرر الإنتقام منه ..

وفي اليوم التالي طرح الأستاذ بيتر في الصف سؤالاً على مانديلا : "سيد مانديلا إذا كنت تمشي في الطريق ووجدت صندوقاً وبداخل هذا الصندوق كيسان الكيس الأول فيه المال والكيس الثاني فيه الحكمة .. فأي الكيسين تختار؟؟!" ..

وبدون تردد ..أجابه مانديلا : "طبعاً سآخذ كيس المال" .. ابتسم الأستاذ وقال ساخراً منه : "لو كنت مكانك لأخذت كيس الحكمة" ..وبكل برود أجابه مانديلا : "كل إنسان يأخذ ما ينقصه!!" ..

في هذه الأثناء كان الأستاذ بيتر يستشيط غضباً وحقداً لدرجة أنه كتب على ورقة الإمتحان الخاصة بمانديلا "غبي" وأعطاها له!!



أخذ مانديلا ورقة الإمتحان وحاول أن يبقى هادئاً جالساً إلى طاولته وبعد بضع دقائق وقف مانديلا واتجه نحو الأستاذ وقال له بنبرةٍ مهذبة : "أستاذ بيتر لقد أمضيت على الورقة باسمك، لكنك لم تضع لي علامة!!!"

