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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الحوار الوطني| الناشر محمد صلاح يتحدث عن أهم الحلول الخاصة بملف الثقافة.. خاص

صدى البلد

انعقدت منذ أيام الجلسة الأولى من الحوار الوطني، وقد تم الإعداد له جيدا وسط انتظار من جميع الاتجاهات والتيارات السياسية والمجتمعية، وكانت للثقافة العديد من المحاور الموضوعة على طاولة الحوار الوطني، نظرًا لما تمثله الهوية المصرية من أهمية كبرى لدى كافة فئات الشعب المصري. 

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مستوى ثقاقي متدنٍ

 

قال الناشر محمد صلاح المسئول عن دار عابر الثقافية في تصريح خاص له لـ صدى البلد: يعد الحوار الوطني هذا العام فرصة مناسبة لمحاولة عودة الثقافة المصرية لما كانت عليه، لعل المستوي الثقافي المتدني الذي يعاني منه الشارع المصري قد يشغل بال الكثير من المصريين، لذا فالحوار الوطني له دور هام هذا العام لمحاولة إعادة النظر في بعض المعطيات الثقافية، وأبرزها هو الكتاب.

 

واستطرد: منذ نعومة الأظافر وكلنا نعلم أن الكتاب هو خير صديق، ولم نري أن جوجل أو الهواتف الذكية هي خير صديق؛ لذا قد يكون إحياء مشروع القراءة للجميع الذي كان له أثر بالغ على جيل كامل من الشباب الذين مازالوا يحتفظون بهذه الكتب الرائعة المصدرة من خلال هذا المشروع، وكذلك المسابقات الثقافية التوعوية والتي قد يرعاها الحوار الوطني لجزء من هذا الحوار . 
 

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" الموسيقى إلى أين " فى قصر بشتاك.. تفاصيل

 

واستكمل: لابد من أن ينظر الحوار الوطني إلى تطوير منظومة التعليم كجزء أساسي من تطوير الثقافة العامة للمجتمع، لأنه لا يوجد وزارة أو هيئة أو كيان يستطيع التأثير في ثقافة المجتمع، لكنها منظومة متكاملة في نهاية الأمر، كما أنه لابد لمجتمعنا من إعادة النظر في الخريطة الثقافية.

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