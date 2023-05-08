طبعة جديدة وصور تنشر لأول مرة فى كتاب "ملك العراق الصغير فيصل الثانى"

يصدر عن دار ومكتبة عدنان، في بغداد، طبعةً جديدة من كتاب "ملك العراق الصغير فيصل الثاني"، من إعداد وترجمة علي أبو الطحين، وبحسب الناشر، فإن الطبعة الجديدة تتضمن رسائل وصور لم تنشر سابقًا.

ولد فيصل في الثانى من شهر مايو لعام 1935، وكانت ولادته - وهو الطفل البكر- عسيرة، فعين له - منذ ولادته - ممرضة إنجليزية تدعى الآنسة دورا بورلاند لتعتني بتربيته ونشأته وقد لازمته لفترة طويلة.

عندما بلغ فيصل سن الخامسة من عمره استقدمت المربية والمعلمة إليزابيث سولمان لتعليم فيصل مبادئ القراءة والكتابة والحساب، وبعد مغادرتها العراق سنة 1943، جاءت مربية بريطانية أخرى، تدعى روز أليندا راميريس، وأستمرت معه بضعة سنوات أخرى، حتى أنتقاله للدراسة في بريطانيا سنة 1949، وخلال تلك الفترة، كان هناك مجموعة من الأساتذة العراقيين والبريطانيين، من يساعدون في تعليم فيصل، وإعداده لمهمامّه الدستورية المقبلة؛ ليتربّع على عرش العراق عند بلوغه الثامنة عشر من عمره في الثانى من مايو لعام 1953.

ويضم كتاب "ملك العراق الصغير.. فيصل الثانى" مجموعة من ما نُشر من ذكريات وبعض مقالات في طفولة الملك فيصل الثاني، ومجموعة من الصور الفوتوغرافية عن تلك المرحلة الأولى من حياته.